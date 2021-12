Von: Björn Jahner | 27.12.21

Foto: The Nation

TAK: Als Reaktion auf die Zusammenstöße an der Grenze zu Myanmar in der vergangenen Woche hat die Naresuan Force die Sicherheitsvorkehrungen im Bezirk Mae Sot in Tak verschärft.

Am Samstag besuchten die Truppen auch das Gebiet Ban Muen Ruechai im Unterbezirk Phop Phra, um den Einheimischen Hilfe zu leisten und die Grundversorgung sicherzustellen.

Bei Feuergefechten zwischen dem myanmarischen Militär und der Karen National Union (KNU) im Myawaddy-Gebiet des Karen-Staates, die etwa 600 Meter von der Grenze entfernt stattfanden, schlugen auch Granaten auf der thailändischen Seite ein, weshalb die Naresuan Force nun rund um die Uhr in dem Gebiet patrouilliert. Die Soldaten helfen den betroffenen Einwohnern auch dabei, beschädigte Häuser zu reparieren.