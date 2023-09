THAILAND: Die Provinz Nan in der nördlichen Region von Thailand ist weithin bekannt für ihre atemberaubende Berglandschaft, ihre eindrucksvollen Tempel und die traditionelle Steinsalzgewinnung. Doch abseits dieser bekannten Attraktionen warten zahlreiche kulturelle Schätze darauf, entdeckt zu werden.

Mit einer Fläche von 11.472 Quadratkilometern erstreckt sich Nan an die Grenzen der Provinzen Uttaradit, Phrae und Phayao und teilt seine Nord- und Ostgrenze mit der laotischen Provinz Sainyabuli. Diese einzigartige geografische Lage hat im Laufe der Zeit eine faszinierende Mischung aus Kunst und Kultur hervorgebracht, die sich in den Tempeln und Sehenswürdigkeiten der Region widerspiegelt.

Die beste Zeit, um Nan zu besuchen, ist zweifelsohne der Winter, der von Oktober bis Januar reicht. In dieser Zeit entkommen sowohl Einheimische als auch Auswanderer der drückenden Hitze und Feuchtigkeit und genießen die kühle, trockene Luft. Hier sind einige unserer weniger bekannten Lieblingsorte in Nan:

Wat Tham Chetawan

In dem Bezirk Na Noi befindet sich der Tempel Wat Tham Chetawan, der früher als Wat Kru Ba Noi bekannt war. Namensgeber ist ein Mönch namens Kru Ba Noi, der zwischen 2014 und 2017 ganze drei Jahre, drei Monate und drei Tage lang in einer nahegelegenen Höhle meditierte. Dieser Tempel ist ein spirituelles Juwel und beherbergt zahlreiche heilige Orte und Objekte, die stark von der burmesischen Spiritualität beeinflusst sind. Die Höhle, in der Kru Ba Noi meditierte, besteht aus Bereichen zum Schlafen, Gehen und Meditieren. Die Wege zur Höhle sind steil und rutschig, daher sollten Besucher mit Höhenangst oder Schwindelgefühlen Vorsicht walten lassen. Zu den heiligen Objekten gehören ein Buddha-Bildnis aus weißer Jade, die Phra That In Kwaen-Pagode (eine Nachbildung der Pagode in Myanmar) und Thep Than Jai, eine burmesische Gottheit, die ihren Anhängern sofortigen Wohlstand verheißt.

Im Lernzentrum Ban Nong Ha werden Kleider, Taschen und Röcke auf traditionelle Weise hergestellt. Foto: Thitiporn / Adobe Stock

Lernzentrum Ban Nong Ha

Auch im Bezirk Na Noi gelegen, bietet dieses Zentrum hochwertige Exportprodukte wie Kleider, Taschen und Röcke an. Die Produkte basieren auf lokalem Wissen und werden aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in der Gemeinde gefunden werden. Ein breites Sortiment dieser Kleidungsstücke ist nun in Geschäften im ganzen Land zu erschwinglichen Preisen erhältlich. Die Herstellung eines einzigen Artikels kann bis zu einer Woche dauern – drei Tage für das Färben und weitere drei Tage für das Weben.

Nakorn Nan Identity Hall

In diesem Bildungszentrum im Bezirk Mueang können Besucher die faszinierende Geschichte, Kunst und Kultur der Provinz erkunden. Die Geschichte von Nan reicht von der Zeit als Teil des Lanna-Königreichs in der Sukhothai-Ära bis zur Kolonisierung durch Birma und schließlich zur Eingliederung in Thailand in der Rattanakosin-Ära. Das Lernzentrum bietet Infografiken, Videos, Skulpturen und Artefakte, darunter Zeugnisse der Zivilisation im 18. Jahrhundert, ein Stadtmodell aus der Sukhothai-Ära und traditionelle Kleidung.

Der Wat Ming Muang inspirierte den Künstler Chalermchai Kositpipat zum Bau des Wat Rong Khun in Chiang Rai. Foto: pierrick / Adobe Stock

Wat Ming Muang

Wenn Sie sich fragen, welcher Tempel den berühmten thailändischen Nationalkünstler Chalermchai Kositpipat inspirierte, seinen eigenen Wat Rong Khun in Chiang Rai zu erbauen, dann finden Sie die Antwort im Tempel Wat Ming Muang im Bezirk Mueang. Dieser Tempel beherbergt eine goldene Stadtsäule, an der die Besucher Respekt zollen, indem sie Tücher an die Säule hängen. Die Farbe des Tuchs sollte je nach Geburtsdatum des Besuchers ausgewählt werden, um Wohlstand zu erlangen. Die Besucher werden auch ermutigt, um das Modell des weißen Elefanten mit einer Buddha-Figur auf dem Rücken herumzugehen, um Gesundheit, Geist und Wohlstand zu erhalten. Der Tempel beherbergt auch beeindruckende heilige Figuren wie Guanyin, einen Bodhisattva, der Mitgefühl verkörpert, und Thao Wessuwan, den Anführer aller Geister und Dämonen im buddhistischen Glauben.

Wat Sri Panton

Der Tempel Wat Sri Panton im Bezirk Mueang wurde einst von Phaya Panton, einem der 64 Herrscher von Nan, erbaut. Ursprünglich hieß der Tempel Wat Saree Panton, benannt nach den majestätischen Bodhi-Bäumen an seiner Nord- und Südseite. Leider mussten diese Bäume gefällt werden, um Platz für eine Straße zu schaffen. Im Inneren des Tempels wird ein schmales Langboot namens „Phaya Khu“ aus Takhian-Holz aufbewahrt, das bis zu 80 Ruderer tragen kann. Neben der Hauptbuddha-Figur in Gold können Besucher auch das Katyayana-Bildnis bewundern, das Wohlstand verheißt.

Wat Suan Tan

Der Tempel Wat Suan Tan im Bezirk Mueang erhielt seinen Namen von einer ehemaligen königlichen Zuckerplantage, auf der er steht. Die wichtigste Buddha-Figur, Phra Chao Thong Thip, wurde den Einwohnern von Nan von König Tilokaraj von Lanna als Dank für die Versorgung des Königreichs mit Steinsalz geschenkt. Ein heiliger Brunnen vor dem Tempel gehörte zu den 108 Wasserquellen, die während der Krönung Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn im Jahr 2019 genutzt wurden. Das kleine Kloster des Tempels beherbergt auch eine verborgene Figur des Maitreya, der als der zukünftige Buddha dieser Welt gilt.

Hong Chao Fong Kham

Dieses Gemeindemuseum im Bezirk Mueang Nan war einst die Residenz der Adligen der Provinz und wurde sorgfältig restauriert. Im Inneren finden sich zahlreiche Artefakte, darunter ein Holzbett, ein Betelnuss-Set, Buddha-Figuren, traditionelle Kleidung sowie alte Geldscheine und Münzen. Der Eintritt beträgt 30 Baht für Thais und Ausländer, und an den Wochenenden gibt es traditionelle Lanna-Aufführungen.

Wat Phrathat Chae Haeng

Menschen, die im Jahr des Hasen geboren wurden, sollten diesen Tempel im Bezirk Phu Phiang besuchen. Dort können sie dreimal um die Pagode herumgehen, um Gesundheit, Reichtum und Wohlstand zu erlangen. Der Tempel beherbergt auch ein kleines Maha-Ut-Kloster, das ausschließlich Männern zugänglich ist, um den darin befindlichen Buddha-Figuren Respekt zu erweisen.

Im Wat Phumin befindet sich das berühmte Wandgemälde des flüsternden Liebespaares „Poo man Ya man“. Foto: chayakorn / Adobe Stock

Wat Phumin

Die Legende vom „Liebesgeflüster“ entspringt diesem Tempel im Bezirk Mueang. Früher bekannt als Wat Prohmin, wurde der Tempel 1596 auf Anweisung von Prinz Chetabutr Prohmin, dem 40. Herrscher von Nan, erbaut. Das berühmte Wandgemälde des burmesischen Paares „Poo man Ya man“, das seine Liebe flüs­tert, ist in diesem Tempel zu bewundern. Ebenfalls im Klos­ter zu sehen ist ein Porträt von „Si Wai“, einer Frau aus Nan, die als „Thailands Mona Lisa“ bezeichnet wird. Die Haupt-Buddha-Statuen des Tempels, Phra Buddha Maha Brahma Udom Sakyamuni, zeigen in alle vier Himmelsrichtungen und sind einzigartig in Thailand. Gläubige werden ermutigt, vor der lächelnden Statue ihre Wünsche zu äußern.

Wat Phra That Chang Kham

Dieser Tempel im Bezirk Mueang beherbergt die berühmte Pagode Phra That Chang Kham, die im Sukhothai-Stil gestaltet ist und entlang ihres Sockels mit Elefantenstatuen geschmückt ist. Diese Elefanten symbolisieren die buddhistische Lehre und stehen für den Sieg über Myanmar. Früher konkurrierten Thailänder und Myanmarer, beide gläubige Buddhisten, darin, Pagoden zu errichten. Ein weiteres Highlight ist die Haupt-Buddha-Figur des Tempels, Phra Chao Luang. Wenn man die Figur im Sukhothai-Stil vom Eingang des Klosters aus betrachtet, entdeckt man einen glänzenden Edelstein.

Nationalmuseum Nan

In diesem Museum im Bezirk Mueang, einst die Residenz des letzten Herrschers der Provinz, Chao Maha Phrom Suratada, werden zahlreiche exquisite Artefakte ausgestellt, die die Identität der Provinz repräsentieren. Das Highlight des Museums ist eine 18 Kilogramm schwere schwarze Elfenbeinstatue, die den Adel des Provinzherrschers symbolisiert. Es wird vermutet, dass das Elfenbein aufgrund einer Chromosomenstörung schwarz wurde. Zu den weiteren Artefakten gehören das Gesetzbuch der Provinz, Buddha-Figuren, buddhistische Schriftkästen, Garuda-Embleme und Skulpturen mythischer Tiere. Der Eintritt beträgt 20 Baht für Thais, 100 Baht für Ausländer und ist für Mönche, Studenten und Senioren kostenlos.

Wat Phra That Khao Noi

Dieser Tempel, der sich auf dem Gipfel des Doi Khao Noi im Bezirk Mueang befindet, sollte unbedingt besucht werden. Er beherbergt eine stehende Buddha-Statue mit einem atemberaubenden Panoramablick über die Provinz. Phra Phuttha Maha Udom Mongkhon Nanthaburi Si Nan, wie die Statue genannt wird, wurde anlässlich des sechs­ten Geburtstagszyklus von Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej des Großen am 5. Dezember 1999 errichtet. Ein weiteres Highlight ist die Phra-That-Khao-Noi-Pagode, die eine Mischung aus birmanischer und Lanna-Kunst darstellt. Im Gegensatz zum Wat Tham Chetawan kann man den Tempel bequem mit dem Auto erreichen oder die Naga-Treppe hinaufgehen, um die Höhe zu erklimmen.

Nan, die Provinz des verborgenen kulturellen Reichtums, hält zahlreiche Schätze für Reisende bereit, die bereit sind, abseits der ausgetretenen Pfade zu wandern. Tauchen Sie ein in die reiche Geschichte und Kultur dieser einzigartigen Region Nordthailands und erleben Sie unvergessliche Momente fernab der Massen.

Anreise

Nan liegt etwa 670 km nördlich von Bangkok am Maenam Nan (Nan-Fluss), einem Zufluss des Maenam Chao Phraya nahe der Grenze zu Laos. Die Stadt verfügt über einen Flughafen und wird ab dem Bangkoker Don Mueang Airport von den thailändischen Billigfluggesellschaften Nok Air und Thai AirAsia angeflogen.