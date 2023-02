NAN: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt die Öffentlichkeit ein, nächste Woche die Provinz Nan zu besuchen, um an einer der berühmtesten buddhistischen Zeremonien der Region teilzunehmen.

Nach Angaben der TAT findet das diesjährige „Hok Peng Festival“ zur Verehrung des Phra That Chao Phu Phiang Chae Haeng vom 28. Februar bis zum 6. März 2023 statt. Die Veranstaltung wird jährlich im Wat Phra That Chae Haeng im Bezirk Phu Phiang in Nan bei Vollmond des sechsten Monats des nordthailändischen Mondkalenders abgehalten, der in diesem Jahr auf den 6. März 2023 fällt.

Der Wat Phra That Chae Haeng ist der heiligste Tempel in der Provinz Nan und das spirituelle Herz der örtlichen Gemeinde. Der Stupa des Tempels, der in der Ära von Chao Phraya Kan Mueang, dem Herrscher von Nan von 1323 bis 1395, erbaut wurde, beherbergt die Reliquien von Lord Buddhas Haar und dem Handgelenk seiner linken Hand.

In diesem Jahr wird auch das 670-jährige Bestehen des Wat Phra That Chae Haeng gefeiert.

Während dieser einwöchigen Veranstaltung sind die Besucher eingeladen, an verschiedenen buddhistischen Aktivitäten teilzunehmen, darunter auch an Verehrungszeremonien und Verdienstritualen. Darüber hinaus gibt es traditionelle Markt- und Einkaufsstände, an denen lokale Produkte und Lebensmittel angeboten werden und die Traditionen von Nan vorgestellt werden, darunter Volksaufführungen, kulturelle Umzüge und Laternenschmuck.

Besucher, die im Jahr des Hasen geboren sind, können sich außerdem über Rabatte von bis zu 50 Prozent in über 100 Unterkünften, Geschäften und Restaurants in der Provinz freuen.

Weitere Informationen erhalten Sie beim TAT-Büro Nan unter der Telefonnummer 054-711.217-8.