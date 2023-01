Von: Björn Jahner | 18.01.23

Archivbild des Kaeng-Krachan-Reservoirs. Foto: Tourism Authority Of Thailand

NAN: Das thailändische Kabinett hat dem Königlichen Bewässerungsamt 6,2 Milliarden Baht für den Bau eines Stausees im Bezirk Tha Wang Pha in der nördlichen Provinz Nan bewilligt.

Der stellvertretende Regierungssprecher Rachada Dhnadirek erklärte, der Mehrzweck-Stausee diene nicht nur der Bewässerung, sondern auch der Speicherung von Wasser für den Verbrauch, als Hochwasserschutz und neues Touristenziel in der Provinz.

Der Nam-Khee-Stausee soll in Ban Wang Pha im Unterbezirk Pha Thong entstehen und eine Fläche von 277 Hektar im Nam Yao National Forest Reserve und Nam Suat Forest umfassen. Durch das Projekt wird die bewässerte Fläche auf 5.680 Hektar in den Unterbezirken Pha Thong, Pha To, Pa Kha, Si Phum, Rim und Tan Chum sowie im Gemeindegebiet von Tha Wang Pha erweitert. Etwa 6.000 Haushalte werden von dem Bewässerungssystem profitieren.

Nach Aussage von Khun Rachada habe die Königliche Bewässerungsbehörde bereits eine Meinungsumfrage unter den Bewohnern des Projektgebiets durchgeführt und die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Projekt abgeschlossen.

Das Projekt umfasst einen 845 Meter langen Steinschüttdamm mit einer Höhe von 81,5 Metern und einer Breite der Dammkrone von etwa 12 Metern. Der Stausee wird ein Fassungsvermögen von 52,31 Millionen Kubikmetern Wasser haben. Das Bewässerungssystem besteht aus einem Bewässerungskanal und einer 88 km langen Rohrleitung.

Das auf sieben Jahre angelegte Projekt soll im nächsten Jahr in Angriff genommen werden und wird voraussichtlich 2030 abgeschlossen sein.