Name für die Ewigkeit: Änderungsverbot für Straftäter in England?

LONDON: Wer in Großbritannien vor Gericht steht, wird in aller Regel öffentlich mit Klarnamen genannt. Einige Menschen benennen sich deshalb um. Doch nun werden Stimmen immer lauter, die Sexualstraftätern dieses Recht verweigern wollen.

Sie hat ihren Namen preisgegeben, damit ihr Peiniger nicht in der Anonymität verschwinden kann. Della Wright wurde als Sechsjährige von ihrem Betreuer missbraucht. Der Mann änderte mehrmals seinen Namen, zuletzt zwischen Gerichtsverhandlungen. Das geht in Großbritannien recht schnell und für wenig Geld. Das System sei «viel zu simpel» und «anfällig für Missbrauch», sagte Wright der BBC. Sie fordert, dass es registrierten Sexualstraftätern verboten werden soll, ihre Namen zu ändern. Zu groß ist die Furcht, dass sie unter neuem Namen einfach mit möglichen Opfern in Kontakt treten können. An diesem Donnerstag (2.3.) diskutiert das britische Parlament darüber.

«Es sollte nicht Sache der Opfer und Überlebenden sein, die Regierung anzubetteln, etwas dagegen zu unternehmen», sagte Wright. Auch Lauren-Eden Sullivan hat sich zu Wort gemeldet, sie wurde mit 14 Jahren von ihrem Vater missbraucht. Nach der Haftentlassung änderte der Mann seinen Namen und zog in eine andere Gegend. Die Opfer würden die Taten nie vergessen, sagte Sullivan. «Also warum sollte die Person, die es getan hat, in der Lage sein, so leicht davonzukommen?»

Wichtig zu wissen ist, dass sich die Namensnennung in Großbritannien deutlich von Deutschland unterscheidet. So ist es im Königreich Alltag, dass in Polizeimitteilungen oder spätestens bei der Anklage die Verdächtigen mit Klarnamen und Details zum Wohnort genannt werden. Nicht nur die Täter in großen Kriminalfällen wie beim Mord an der Londonerin Sarah Everard sind damit landesweit bekannt. Auch die Namen Unschuldiger halten sich im Internet in Verbindung mit Kriminalfällen. In Deutschland hingegen geht das Persönlichkeitsrecht vor.

Dafür sind in Deutschland Namensänderungen schwieriger. Wenn «der eigene Nachname plötzlich durch die Medien bekannt und stark negativ konnotiert ist, ist eine Änderung möglich», erklärt die Kanzlei Rose & Partner. «Beispielsweise Familienangehörige von berühmten Straftätern können eine Änderung ihres Namens erwirken. Hier kommt es besonders auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an.» Dass bekannt wird, wenn verurteilte Verbrecher wie der Gladbecker Geiselnehmer Dieter Degowski ihre Namen ändern, ist eine Ausnahme.

In Großbritannien hingegen ändern zahlreiche Menschen ihre Namen. Die Kosten sind gering: Will man in offiziellen Dokumenten einen neuen Namen eintragen, geht es bereits bei 42,44 Pfund (47,75 Euro) los. Noch günstiger sind einseitige Erklärungen, sogenannte deed polls. Wem zwei Menschen den neuen Namen bezeugen, darf sich bereits anders nennen, das kostet 15 Pfund. Eigentlich sind registrierte Sexualstraftäter verpflichtet, bei allen Änderungen in ihrem persönlichen Umfeld die Behörden zu informieren. Bei Namensänderungen haben dies fast 1500 Menschen zwischen 2019 und 2021 auch getan.

Dies sei der richtige Weg, sagte Donald Findlater von der Kinderschutzorganisation Lucy Faithfull Foundation. Manche Täter änderten ihre Namen, um sich unbelastet ein neues Leben aufzubauen oder um ihre Familien vor einem Stigma zu schützen.

Doch Sarah Champion prangert vor allem Hunderte Fälle an, in denen das System versagt habe. Die Abgeordnete der Oppositionspartei Labour ist die treibende Kraft hinter dem gesetzlichen Verbot von Namensänderungen, das sie zu Ehren von Missbrauchsopfer Wright «Della's Law» nennen will, «Dellas Gesetz». Im Unterhaus vertritt Champion den nordenglischen Wahlkreis Rotherham, wo zwischen 1997 und 2013 mehr als 1400 Kinder missbraucht wurden.

«Das derzeitige Benachrichtigungssystem funktioniert offensichtlich nicht», sagte die Abgeordnete der BBC. Der öffentlich-rechtliche Sender hat Daten der Polizeibehörden abgefragt. Demnach wurden zwischen 2019 und 2021 insgesamt 729 Sexualstraftäter vermisst oder gesucht. «Das schiere Ausmaß der Verstöße und des Verschwindens von Sexualstraftätern ist ein Skandal, von dem die Öffentlichkeit aber nichts weiß», sagte Champion. Sie ist der Ansicht, dass es Namensänderungen den Tätern einfacher machen, wie vom Erdboden zu verschwinden. Bei der konservativen Regierung, die mit einer Law-and-Order-Politik punkten will, dürfte sie damit offene Türen einrennen.