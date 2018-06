Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.18

PATTAYA: Das ehemalige Fischerdorf Naklua ist weit entfernt, ein lohnendes Ziel für den Ökotourismus zu werden.

Die Designated Areas for Sustainable Tourism Administration, eine staatliche Organisation zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus, sieht Naklua vor einem langen Weg. Eine Untersuchung des Tourismusministeriums von 168 Gemeinden hat Naklua nur mit 36 Prozent der möglichen Punkte bedacht. Das reichte nur für die Gruppe „C“. Für „A“ sind 80 Prozent erforderlich, für „B“ 50 Prozent. Doch Pinit Maneerat, Sprecher der Stadtverwaltung Pattaya, glaubt fest, dass Naklua „A“ erreichen und künftig mit Ökotourismus werben kann. Es bleibe allerdings viel zu tun, um die anstehenden Probleme zu lösen. Der Ökotourismus soll das Leben von Fischern, von Landwirten und Händlern aufzeigen. Pinit führt weitere Attraktionen auf: den Mangrovenwald am Kanal Nok Yang, die Kong Khao Fair und das Festival Eat and Walk. Zur schlechten Bewertung Nakluas haben sicher die Umweltschäden beigetragen: verdreckte Abwässer fließen ins Meer, Müll auf Straßen und in Klongs, vor Naklua ist das Meer überfischt, es hat ein mangelhaftes Marketing.