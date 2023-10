Von: Björn Jahner | 14.10.23

PATTAYA: Neben den vielen Megaprojekten der Stadt Pattaya sind es manchmal besonders die kleinen Bemühungen innerhalb lokaler Gemeinschaften, die das Leben in der Touristenmetropole angenehmer gestalten und zu einem positiven Image des Urlaubsortes beitragen. So kürzlich geschehen in Naklua, wo das Khlong-Ufer aufgewertet wurde.

Die Entwicklung des ehemaligen Fischerdorfes Naklua im Norden der Touristenmetropole in eine gemeindebasiertes Touris­tenattraktion ist Teil des langfris­tigen Projekts „NEO Pattaya“ der Stadtverwaltung Pattaya und umfasst unter anderem auch die Aufwertung der Fischergemeinschaften entlang dem Naklua-Kanal, des Fischmarktes und Mangrovenschutzgebietes.

Alle Anwohner am Naklua Khlong griffen zum Schrubber und reinigten den Fußweg.

In Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor wurden Anfang Oktober verschiedene Aktivitäten zur Verbesserung des Landschaftsbildes am Khlong Naklua durchgeführt, die nicht vom Haushalt der Stadt Pattaya, sondern im Rahmen des Community-Projekts CCS (Cap-Conner Stone) privat finanziert wurden. So wurden nicht nur die Gehwege am Kanalufer ordentlich gereinigt, sondern auch das Geländer am Khlong neu gestrichen. Laut der Stadtverwaltung soll der von Touristen bisher weitgehend „unentdeckte Khlong“ zum neuen Wahrzeichen der Fischergemeinschaften Nakluas entwi­ckelt werden.