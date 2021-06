Von: Redaktion DER FARANG | 16.06.21

PATTAYA: Die Planer des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) und die Stadtverwaltung wollen den Naklua Fish Market zu einem der besten Märkte für Meeresfrüchte in Südostasien und zu einer touristischen Attraktion entwickeln. Einzelheiten teilten jetzt der EEC-Sekretär Kanit Sangsupan und Bürgermeister Sonthaya Khunpluem mit.

Die Gestaltung des Marktes ist einer der wesentlichen Projekte im Masterplan „Neo Pattaya“. Die erforderlichen Investitionen sollen die Regierung und der Privatsektor gemeinsam bestreiten. „Eines unserer Ziele ist es, die Identität des Marktes als lokale Fischereigemeinschaft im traditionellen Stil zu bewahren und den Besuchern die thailändische Kultur, die Fischereikultur, näher zu bringen und traditionelle thailändische Lebensweisen zu demonstrieren“, informierte Kanit. „Wir erwarten, dass wir bis Ende dieses Jahres weitere Investoren anziehen können und mit dem Renovierungsprojekt beginnen können.“

Sonthaya ergänzte, es sei ein weiteres wichtiges Anliegen, den Mangrovenwald, die Kanäle in Naklua und die Fischereigebiete zu schützen. Der Markt werde in drei Zonen unterteilt, die Seaside Zone, Old Town Market Zone und The Square Zone.