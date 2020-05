PATTAYA: Nach dem großen Erfolg der ersten Hilfsaktion am 26. April, bei der in nur 45 Minuten 1.000 bedürftige Einheimische mit Lebensmitteln zur Selbstzubereitung, verzehrfertigen Speisen, Trinkwasser und Atemschutzmasken kostenlos versorgt wurden, zogen Nakluas Barbetreiber am Sonntag (10. Mai) erneut an einem Strang, um der seit dem Ausbruch der Corona-Krise unter Arbeitslosigkeit und Armut leidenden Bevölkerung in Pattaya zu helfen.

Menge der verteilten Nahrungsmittel verdoppelt

Eine Rekordmenge von 2.000 Lebensmitteln und Speisen konnte unter das Volk gebracht werden.

Zum zweiten Mal organisierten Pit Bull Entertainment, Skylab Bar und Sansibar Pattaya eine großangelegte Verteilaktion am Pit-Bull-Bar-Komplex an der Naklua Road. Großzügige Unterstützung erfuhren sie auch diesmal wieder von den Restaurants Anton und Bramburi, dem Tätowier-Studio Bamboo Tattoo und der Thai T-Shirt Factory. Dank des hohen Spendenaufkommens gelang es den Organisatoren, die Menge der Nahrungsmittel sogar zu verdoppeln, so dass 2.000 Menschen versorgt werden konnten.

Aktion bringt Unterstützer und Neider auf den Plan

Viele fleissige Hände packten am Sonntag wieder mit an.

„Bei der zweiten Edition der Lebensmittelverteilung beteiligten sich diesmal auch viele Privatpersonen, die durch die Berichterstattung im Newsportal DER FARANG auf unsere Aktion aufmerksam wurden und diese mit großzügigen Spenden unterstützten“, informierten die Pit-Bull-Bar-Betreiber Frank und Staubi. Die erbrachte Hilfe brachte jedoch auch Neider auf den Plan, von deren Miesmacherei sich die Organisatoren – Staubi (Pit Bull), Frank (Pit Bull), Oli (Skylab Bar) und Nico (Sansibar Pattaya) – jedoch nicht entmutigen ließen.

Besonders für Familien mit Kindern sind die Verteilaktionen ein Segen.

„Herzlich bedanken möchten wir uns bei Berm, Frank Werner, Thomas Mair, Karl Drumm, Manfred Hubertz, Guido Schmid, U. Nann, Ax aus HH, Amsel, Olaf, Siggi, YouTube-Matze, Matthias H., Ralf H., Werner H., Rover MC Germany und einem Pärchen, das bei der ersten Aktion gespendet hat, dessen Namen ich jedoch leider vergessen habe“, betonte Frank.