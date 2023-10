Drachentänze markierten am Samstag den Start zum Vegetarierfestival in Naklua. Foto: Jahner

PATTAYA: Mit traditionellen Drachentänzen, dem lebhaften Klang der Knallkörper und jubelnden festlichen Trommeln erfolgte am Samstag (14. Oktober 2023) am chinesischen Tempel der Sawang Boriboon Dhamma Sathan Rescue Foundation in Naklua der Auftakt des diesjährigen Vegetarierfestivals in Pattaya.

Das passende Souvenir zum Fest. Foto: Jahner

Am Samstag war die Festivalmeile gut besucht. Foto: Jahner

Noch bis zum 24. Oktober 2023 verwandelt sich das Areal rund um die Sawang Boriboon Dhamma Sathan Rescue Foundation in der Soi 7 in Naklua ab den späten Nachmittagsstunden in eine verkehrsbefreite, lebhafte Marktmeile mit leckeren Speisen in Hülle und Fülle – jedoch ausschließlich vegetarisch!

Große Bevölkerungsteile haben sich dem zehntägigen Fleischverzicht verschrieben. Foto: Jahner

Für Vegetarier ist die Schlemmermeile ein wahres Schlaraffenland. Foto: Jahner

Currys für (mutige) Geschmacksknospen. Foto: Jahner

Angeboten wird alles, was das vegetarische Herz begehrt: Tofu, zubereitet auf die verschiedensten Arten, allerlei frittiertes und gebratenes Gemüse, sündhaft leckere Süßspeisen und herzhafte Currys, die auch schon mal höllisch scharf sein können!

Akrobatik ist fester Bestandteil des Festivals. Foto: Jahner

Auf dem Gelände des chinesischen Tempels werden Löwen- und Drachentänze, akrobatische Vorstellungen oder auch Tempelprozessionen dargeboten, die nicht nur Touristen, sondern vor allem Einheimische in ihren Bann ziehen. Denn Ausländer verirren sich bisher nur selten hierher. Jedoch völlig zu Unrecht: Wer Lust auf leckere vegetarische Speisen hat, nach aufregenden Fotomotiven sucht oder einfach nur die magische spirituelle Atmosphäre der althergebrachten Zeremonien spüren möchte, sollte einen Besuch auf keinen Fall verpassen.

Die Drachentänze werden von dominierenden Trommelklängen begleitet. Foto: Jahner

Urlaubern bietet sich hier ein faszinierendes, exotisches Erlebnis. Umsonst und draußen. Foto: Jahner

Für die Anreise empfiehlt sich das Songthaew, Fahrpreis 10 Baht pro Person, Ausstieg am Fischmarkt in Naklua, von wo aus man einfach den roten chinesischen Lampions bis zum Festivalbereich folgt.

Rote Lampions führen in der Sawangfa Road zum Festivalgelände. Foto: Jahner

Wer noch etwas durch die Altstadt Nakluas schlendern möchte, kann auch bereits an der T-Ampelkreuzung beim Elektronikhandel Numchai aus dem Baht-Bus steigen. Der Spaziergang führt durch die Sawangfa Road, vorbei am Postamt Banglamung und dem lebhaften New Naklua Market, wo ebenfalls einige ausschließlich vegetarische Stände mit leckerer fleischloser Kost zum kleinen Preis vertreten sind. Sie sind alle an den unverwechselbaren gelben Fähnchen und Girlanden erkennbar.

Das Vegetarierfestival findet vom 14. bis 24. Oktober 2023 statt. Foto: Jahner

Läuft man weiter und hat die Filiale von Pizza Hut erreicht, biegt man links in Soi 2 der Sawangfa Road ab und folgt der Gasse bis zum Festivalbereich an der Sawang Boriboon Dhamma Sathan Rescue Foundation.