Naklua feiert heute Wan Lai

Nach drei Jahren Songkran-Pause wird der Verkehr auf der Naklua Road heute gewiss wieder zum Erliegen kommen, so wie man es in Vor-Corona-Zeiten gewohnt war. Fotos: Redaktion / PR Pattaya

PATTAYA: An der Ostküste ist der Songkran-Marathon in vollem Gange und nach Bang Saen (16.–17. April 2023) wird am heutigen Dienstag (18. April 2023) in Naklua das „Wan Lai Festival“ gefeiert.

In den frühen Morgenstunden werden im Lan-Pho-Park die traditionellen Wan-Lai-Riten gepflegt.

Nach den traditionellen Songkran-Riten in den frühen Morgenstunden im öffentlichen Park Lan Pho, zu denen u.a. das Erbringen von Opfergaben, das Reinigen der Buddhastatuen mit geweihtem Wasser und zeremonielle Handwaschungen für ältere Familienangehörige gehören, zieht es die Menschen an die Naklua Road, wo sie sich mit vollem Karma-Konto ausgelassene Wasserschlachten liefern – zusammen mit Urlaubern aus aller Welt.

Johlende und nicht selten angetrunkene Jugendliche und Erwachsene auf den Ladeflächen von Pick-ups bestimmen dann das Straßenbild und überschütten alles und jeden aus Tonnen und Eimern mit Wasser und Puder.

Vor allem die jüngeren Bevölkerungsteile werden sich heute wieder ausgelassene Wasserschlachten auf der Naklua Road liefern.

Als Brennpunkt der Feierlichkeiten gilt traditionell der Abschnitt zwischen der Soi Wongamat und dem Delfinkreisverkehr, wo die North Pattaya Road, Second Road, Beach Road und Naklua Road zusammenfließen.

Tipp: Wo der Alkohol in Strömen fließt, kann es auch schnell zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen, weshalb Konflikten mit Einheimischen um jeden Preis aus dem Weg gegangen werden sollte.

„Sawadee pee mai!“

DER FARANG wünscht seiner Leserschaft ein frohes thailändisches Neujahrsfest und viel Spaß auf dem diesjährigen „Wan Lai Festival“, heute in Naklua und morgen in Pattaya!