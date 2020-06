Von: Björn Jahner | 28.06.20

Mit Nakhonchai Air bewirbt sich eines der größten privaten Busunternehmen Thailands für das SHA-Zertifikat. Foto: Tourism Authority Of Thailand



BANGKOK: Der private Fernbusbetreiber Nakhoncha Air hat angekündigt, sich für die Zertifizierung durch die „Amazing Thailand Safety and Health Adminis­tration“ (SHA) zu bewerben.

Dabei handelt es sich um die Zertifizierung von Unternehmen in der Tourismusbranche, die die strengen Sicherheits- und Gesundheitskriterien zur Corona-Prävention des Ministeriums für Tourismus und Sport, der thailändischen Tourismusbehörde (TAT), des Ministeriums für öffentliche Gesundheit, des Department of Disease Control, des Gesundheitsministeriums und des Department of Health Service Support sowie weiterer staatlicher und privater Organisationen erfüllen.

Das Projekt zielt darauf ab, die Tourismuswirtschaft zum festen Bestandteil der staatlichen Maßnahmen zur Krankheitsprävention zu machen. Durch die Zertifizierung soll sichergestellt werden, dass sowohl thailändische als auch ausländische Touristen eine positive Erfahrung während ihres Thailandurlaubs sammeln sowie den sanitären und sicherheitsbedingten Standards der thailändischen Tourismusprodukte Vertrauen schenken.

Nakhonchai Air, auch bekannt als NCA, gehört zu den größten privaten Busunternehmen im Land. Mit luxuriösen Fernreisebussen bedient das Fuhrunternehmen feste Routen in den Norden und in den Nordosten Thailands. Darunter Khon Kaen, Chiang Rai, Chiang Mai, Nong Khai und Ubon Ratchathani.

Weitere Informationen zum Zertifizierungsprogramm erhält man auf der SHA-Webseite.