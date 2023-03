Von: Björn Jahner | 30.03.23

NAKHON NAYOK: Das Center of Disaster Prevention and Mitigation (Zentrum für Katastrophenprävention und -minderung) arbeitet zusammen mit den zuständigen Behörden daran, das Feuer zu löschen, das in dem bewaldeten Gebiet Khao Laem in Nakhon Nayok ausgebrochen ist. Die Beamten errichten auch Brandschneisen, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Der Gouverneur von Nakhon Nayok hat für Donnerstag (30. Mrz. 2023) den Einsatz von Hubschraubern zugesagt, um die anhaltenden Waldbrände in Khao Laem zu löschen. Er bat die Öffentlichkeit dringend um Verständnis für seine Entscheidung, da die Arbeit in der Nacht für die Feuerwehrleute zu gefährlich sei.