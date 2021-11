Nahtloser Umstieg in fünf Metrolinien mit der Grey Line

Von: Björn Jahner | 18.11.21

BANGKOK: Die „Bangkok Metropolitan Administration“ (BMA) plant den Bau einer Einschienenbahn zwischen Watcharapol in Sai Mai und Tha Phra in Bangkok Yai. Für den Bau der 40 Kilometer langen Strecke der „Grey Line“, mit der der Schienentransport der Hauptstadt optimiert werden soll, wird ein Budget in Höhe von etwa 27,5 Milliarden Baht bereitgestellt, erklärte der Staatssekretär der BMA Khajit Chatchawanich auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Die Strecke wird nach Aussage von Khun Khajit in drei Abschnitte unterteilt: Watcharaphol–Thonglor (16,3 km) mit 15 Stationen, Phrakhanong–Rama III (12,2 km) mit 16 Stationen und Rama III–Tha Phra (11,5 km) mit 9 Stationen.

Nach ihrer Fertigstellung ermöglicht die „Grey Line“ einen nahtlosen Umstieg in fünf weitere Metrolinien – bei einer Passagierkapazität von 8.000 bis 30.000 Fahrgästen pro Stunde. Khun Khajit folgend wird die Verkehrs- und Transportabteilung der BMA eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den ersten Abschnitt des Projekts durchführen, die voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein wird.

„Wir gehen davon aus, dass der Bau des ersten Abschnitts noch vor 2026 beginnen könnte und die Arbeiten vier Jahre in Anspruch nehmen werden. Dieser Abschnitt sollte bis zum Jahr 2030 betriebsbereit sein“, fügte Khun Khajit hinzu.