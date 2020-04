PATTAYA: Am Sonntag um 14 Uhr findet vor dem Pit Bull Entertainment Bar Center an der Naklua Road, Ecke Soi 33, eine große Nahrungsmittelverteilaktion für Thailänderinnen und Thailänder in Not statt.

Alle Pit-Bull Bars und die Skylab-Bar beteiligen sich an der Aktion und zeigen ein Herz für Mitmenschen, die durch die Coronakrise in die Armut gestürzt wurden. Die Hilfsaktion findet unter strikten Hygienemaßnahmen und Einhaltung der sozialen Distanz statt.