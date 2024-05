Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Montag

«Corriere della Sera»: Bruch im Iran ist deutlich und unheilbar

MAILAND: Zur Situation im Iran nach dem Absturz eines Hubschraubers mit dem Präsidenten Raisi an Bord schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Montag:

«Der Bruch im Iran ist deutlich und unheilbar. (Präsident Ebrahim) Raisi, auf dem Kopf den schwarzen Turban, der nach der Tradition des schiitischen Islams an eine Abstammung von (dem Propheten) Mohammed erinnert, verkörperte in seiner Biografie die dramatische Geschichte der Islamischen Republik: Von der - auch im Westen gefeierten - Revolution, die 1979 zum Sturz des Schahs führte, bis zum brutalen Abbau von Hoffnung und Rechten, der in 45 Jahren eine ebenso ungerechte wie sexistische Theokratie zementiert hat, die unfähig ist, auch nur eines der Versprechen sozialer Gerechtigkeit ihrer Ursprünge zu erfüllen. (...)

Seit 2021 regierte Raisi - schlecht: Der Iran wird von Protesten von jungen Frauen und Männern erschüttert, vom Wertverfall der Währung, von Inflation und Armut, die die Mittelschicht umtreibt. (...) Wir reden viel über die Schwäche von Demokratien. Wir glauben, dass «starke Männer» für Recht und Ordnung, vielleicht für Wohlstand und Sicherheit sorgen können. Doch «starke Männer» dienen immer nur ihren eigenen Interessen, sie denken nicht einmal an das öffentliche Wohl. Sie schaffen Chaos, innerhalb und außerhalb der Grenzen.»