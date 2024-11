Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Montag

Augenzeugen: Hamas geht gegen Plünderer vor

GAZA: Im Gazastreifen werden oft Hilfskonvois überfallen. Wer dahintersteckt, ist unklar. Augenzeugenberichten zufolge gehen nun Hamas-Kämpfer gegen Plünderer vor. Die israelische Armee lässt sie gewähren.

Bewaffnete der islamistischen Hamas im Gazastreifen sind Augenzeugenberichten zufolge massiv gegen Plünderer von Hilfskonvois vorgegangen. Bei der Aktion rund um die Städte Chan Junis und Rafah im Süden des Küstenstreifens habe es Tote und Verletzte gegeben, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur nach telefonischem Kontakt mit Informanten vor Ort. Auch das von der Hamas kontrollierte Innenministerium bestätigte die Aktion. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Armee, die seit mehr als einem Jahr gegen die Hamas kämpft, habe nicht eingegriffen. Bewohner der beiden Städte hätten überrascht registriert, dass bewaffnete Hamas-Kämpfer auf Motorrädern unbehelligt von der israelischen Armee durch die Straßen fahren konnten.

Zuvor hatte der Chef des Palästinenserhilfswerks (UNRWA) der Vereinten Nationen, Philippe Lazzarini, berichtet, ein großer Konvoi aus mehr als 100 Lastwagen mit Hilfslieferungen sei am Samstag geplündert worden. Er vermutete lokale Banden und Familienclans hinter dem Überfall. Die humanitäre Lage in dem abgeriegelten Gebiet ist wegen des Kriegs katastrophal.

Fünf Verletzte bei Raketenangriff auf Tel Aviv

TEL AVIV: Die Hisbollah-Miliz beschießt nach fast zweiwöchiger Pause wieder die israelische Küstenmetropole Tel Aviv. Nicht alle Menschen schaffen es schnell genug in Schutzräume.

Bei einem Raketenangriff der proiranischen Hisbollah-Miliz aus dem Libanon auf den Großraum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv sind fünf Menschen verletzt worden, davon eine schwer. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Rettungsdienst mit. Er veröffentlichte ein Foto von einem größeren Brand in Ramat Gan, einem Vorort im Osten von Tel Aviv. Vermutlich wurde er von einem Trümmerteil einer israelischen Abfangrakete ausgelöst. Die Armee berichtete von einer Rakete aus dem Libanon, die abgeschossen worden sei.

Nur kurz vor dem Angriff auf Tel Aviv hatte die israelische Luftwaffe erneut die libanesische Hauptstadt Beirut bombardiert. Zwei Raketen seien in eine Wohnung im Viertel Zakak al-Balat im Zentrum der Stadt eingeschlagen, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vor Ort unter Berufung auf Augenzeugenberichte und Sicherheitskreise berichtete. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden vier Menschen getötet und 18 weitere verletzt.

Tote und Verletzte durch Raketen aus dem Libanon

TEL AVIV/BEIRUT: Jeden Tag berichtet Israels Armee aus dem Libanon von zerstörten Waffenlagern der Hisbollah und zerbombten Abschussrampen für Raketen. Aber die fliegen dennoch weiter nach Israel.

Bei dem Einschlag einer Rakete der proiranischen Hisbollah-Miliz in dem nordisraelischen Ort Schefaram ist eine Frau getötet worden. Zehn weitere Menschen wurden nach Angaben des Rettungsdienstes in dem überwiegend von arabischen Israelis bewohnten Ort leicht verletzt. Früher am Tag seien bereits zwei Menschen an anderen Orten im Norden des Landes durch Raketen verletzt worden.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden bis zum Abend mehr als 100 Raketen vom Libanon aus auf Israel abgefeuert. Die Hisbollah bestätigte die Angriffe. Sie beschießt Israel seit mehr als einem Jahr - nach eigener Darstellung zur Unterstützung der Hamas, die am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit 1.200 Toten in Israel angerichtet und damit den Krieg ausgelöst hatte.

Wegen des Beschusses haben rund 60.000 Menschen im Norden Israels ihre Wohnorte verlassen. Seit Kriegsbeginn wurden dort 77 Menschen getötet und mehr als 640 verletzt. Im Libanon starben durch Israels Gegenangriffe mehr als 3.000 Menschen.

Trauerfeier für getöteten Hisbollah-Sprecher Afif

SIDON: Der Termin der Beerdigung wird nur kurze Zeit vorher angekündigt. Das hat wohl seine Gründe.

Der bei einem israelischen Luftschlag getötete Sprecher der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon, Mohammed Afif, ist beigesetzt worden. Der Termin der Beerdigung in der Küstenstadt Sidon wurde nur eine halbe Stunde vor Beginn mitgeteilt und die Zeremonie dauerte nur kurz - wohl aus Angst vor weiteren israelischen Luftschlägen.

Der Sprecher war nach der Tötung der Führungsriege der Hisbollah zu einem der wenigen verbliebenen öffentlich bekannten Gesichter der Organisation geworden. Zudem galt Afif als Vertrauter des Ende September getöteten Generalsekretärs Hassan Nasrallah. Er hatte bereits seit vielen Jahren die Pressearbeit der Hisbollah geleitet. Afif wurde bei einem israelischen Luftangriff nahe dem Zentrum der Hauptstadt Beirut getötet.

Rund 100 Lastwagen: Konvoi mit Hilfsgütern im Gazastreifen geplündert

GENF/GAZA: Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal. Verzweifelte Menschen versuchen, eine Lagerhalle zu stürmen. Aber die Hilfslieferungen haben sich längst andere unter den Nagel gerissen.

Bei einem der größten Überfälle der vergangenen Monate auf Hilfslieferungen für den Gazastreifen sind mehr als 100 Lastwagen geplündert worden. Der Chef des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), Philippe Lazzarini, vermutet lokale Banden und Familienclans hinter dem Überfall. Sie kämpfen demnach untereinander um die Kontrolle über alle Geschäfte und Aktivitäten im Süden des Küstenstreifens. «Wir haben schon lange vor dem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung gewarnt», fügte Lazzarini in Genf hinzu.

In der Stadt Chan Junis im Süden hätten notleidende Menschen in ihrer Verzweiflung versucht, ein UNRWA-Lagerhaus zu stürmen. Wegen der geplünderten Lastwagen habe es aber nichts mehr zu verteilen gegeben, klagte Lazzarini.

Die humanitäre Lage in dem dicht besiedelten und abgeriegelten Gebiet ist nach mehr als einem Jahr Krieg katastrophal. Auslöser des Kriegs war das Hamas-Massaker in Israel im Oktober 2023 mit rund 1.200 Toten. Israel steht international wegen der hohen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen in der Kritik.

Palästinenser: 17 Tote bei Angriff auf Haus im Gazastreifen

GAZA: Die Kämpfe im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens dauern an. In der Ortschaft Beit Lahia zerstörten zwei israelische Raketen palästinensischen Angaben zufolge ein Wohnhaus.

Bei einem israelischen Angriff im nördlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben viele Menschen getötet worden. In der Stadt Beit Lahia seien beim Beschuss eines Hauses mindestens 17 Palästinenser ums Leben gekommen, teilte der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Nach Darstellung von Bewohnern der Stadt schlugen in das Haus zwei israelische Raketen ein. Das Gebäude sei dadurch völlig zerstört worden. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder, hieß es weiter.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Erst am Sonntag sollen beim Bombardement eines fünfstöckigen Wohnhauses in Beit Lahia 72 Menschen ums Leben gekommen sein. Auch diese Angaben aus dem abgeriegelten Küstengebiet ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär nahm dazu nicht Stellung.

Demonstranten erinnern Netanjahu an Schicksal der Geiseln

JERUSALEM: Der Winter naht, die Lage der Geiseln im Gazastreifen wird immer prekärer. Angehörige der Verschleppten ziehen vor die Residenz des Regierungschefs. Doch Netanjahu scheint andere Sorgen zu haben.

Dutzende Angehörige von Geiseln sowie Sympathisanten haben vor der Residenz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem demonstriert. Sie forderten den Regierungschef auf, ein Abkommen mit der Hamas im Gazastreifen zu schließen, um die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Islamisten zu bewirken. Der nahende Winter mache dies umso dringlicher erforderlich, hielten die Organisatoren des Protests in einer Stellungnahme fest. «Die Geiseln werden die eisige Kälte in den Tunnels von Gaza nicht überleben», hieß es darin.

Die Hamas und andere Gruppen hatte bei ihrem Überfall auf den Süden Israels am 7. Oktober des Vorjahres 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Das Massaker, bei dem die Islamisten 1.200 Menschen töteten, war der Auslöser des Gaza-Kriegs. Von den 101 Geiseln, die sich noch in der Gewalt ihrer Entführer befinden, dürfte nach Schätzungen nur mehr noch die Hälfte am Leben sein.

Der Regierung Netanjahu werfen Kritiker vor, den Gaza-Krieg unnötig in die Länge zu ziehen und damit die Freilassung der Geiseln zu verhindern. Der Regierungschef ist in seiner Koalition auf rechtsextreme und ultra-religiöse Partner angewiesen, die jeden Deal mit der Hamas ablehnen. Netanjahu wiederum wolle das Platzen der Koalition und seinen eigenen Sturz von der Regierungsmacht unbedingt vermeiden, weil ihm Strafverfolgung wegen mutmaßlicher Korruption drohe, meinen die Kritiker.

Hisbollah: Weiter Gefechte mit Israels Truppen im Libanon

BEIRUT: Bald zwei Monate nach Beginn von Israels Einmarsch im Libanon ist unklar, wann die Truppen aus dem Nachbarland abziehen könnten. Die Hisbollah meldet fast ein Dutzend neue Angriffe auf die Soldaten.

Im Libanon liefert sich die Iran-treue Hisbollah-Miliz nach eigenen Angaben weiterhin Gefechte mit Bodentruppen der israelischen Armee. Ihre Kämpfer hätten israelische Soldaten in Chiam im Süden allein an diesem Morgen viermal angegriffen, teilte die Hisbollah mit. Am Vortag meldete die Miliz mindestens sieben Angriffe auf Israels Truppen in derselben Gegend. Örtliche Medien berichteten zudem von erneuten Luft- und Artillerieangriffen der israelischen Armee.

Israels Militär kämpft im Nachbarland nach eigener Darstellung gegen die Hisbollah-Miliz. Der parallel zum Gaza-Krieg laufende Krieg hat die humanitäre Lage in dem Krisenstaat Libanon noch einmal auf dramatische Weise verschärft. Mehr als 3.400 Menschen wurden im Land nach offiziellen Angaben getötet und 14.700 weitere verletzt. Das Gesundheitsministerium macht keine Angaben darüber, ob es sich bei den Opfern um Hisbollah-Mitglieder oder Zivilisten handelt.