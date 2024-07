Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Montag

Israels Armee: Terroristen in Schulgebäude aufgespürt

GAZA: Israel wirft der islamistischen Hamas immer wieder vor, im Gaza-Krieg Zivilisten als Schutzschilde zu benutzen. Erneut sollen sich Terroristen in einem Schulgebäude verschanzt haben.

Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben mehrere in einem Schulgebäude verschanzte Terroristen aus der Luft angegriffen. Wie das israelische Militär am späten Montagabend mitteilte, sei die Gruppe aus Kämpfern der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad (PIJ) im Raum Nuseirat im mittleren Gazastreifen mit Präzisionsmunition beschossen worden, um zivile Opfer zu vermeiden. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.

Die israelische Armee wies einmal mehr darauf hin, dass die beiden Terrororganisationen «systematisch gegen das Völkerrecht» verstießen, «indem sie zivile Einrichtungen und die Bevölkerung als menschliche Schutzschilde für Terroranschläge gegen den Staat Israel missbrauchen», hieß es. In Nuseirat hatte die Armee kürzlich nach eigenen Angaben Kämpfer der Hamas auch im Areal einer ehemaligen Schule des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA ausgemacht und aus der Luft angegriffen. Laut Hamas wurden 16 Menschen getötet.

Auch dieses Objekt habe den Terroristen als Versteck und Operationsbasis für Attacken auf das israelische Militär gedient, erklärte die Armee dazu. Und auch bei dem Angriff seien zuvor Schritte unternommen worden, um das Risiko für Zivilisten zu minimieren. Keine der Angaben - weder der israelischen Armee noch der Hamas - konnten unabhängig überprüft werden. Auslöser des Krieges war das Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober 2023 in Israel verübt hatten.

«Financial Times»: Irans Hardliner werden sich Reformen widersetzen

LONDON: Zum Sieg des vergleichsweise gemäßigten Kandidaten Massud Peseschkian bei der Präsidentschaftswahl im Iran meint die Londoner «Financial Times» am Montag:

«Die Frage ist, ob Peseschkian in der Lage sein wird, in einer für die Republik kritischen Phase einen ernsthaften Wandel herbeizuführen. Das Land steht innenpolitisch unter großem Druck, und die Spannungen mit dem Westen und in der Region haben sich infolge des Krieges zwischen Israel und der Hamas verschärft. Außerdem muss es sich auf die Nachfolge des 85-jährigen Religionsführers und obersten Entscheidungsträgers Ajatollah Ali Chamenei vorbereiten, wenn dieser stirbt. Dies wird das entscheidende Ereignis sein, das die Zukunft der Islamischen Republik prägen wird.

Dennoch kann die Präsidentschaft den Ton und das Vorgehen der Regierung beeinflussen. Peseschkian hat versprochen, mit den USA und den europäischen Mächten zu verhandeln, um das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben und die Sanktionen zu lockern, um die Wirtschaft anzukurbeln. Er hat versprochen, soziale Beschränkungen zu lockern, unter anderem bei der Internetnutzung und der Pflicht, den Hidschab zu tragen.

Allerdings ist er dem Regime gegenüber sehr loyal und hat er seinen Gehorsam gegenüber Chamenei deutlich gemacht. Zudem ist damit zu rechnen, dass sich Hardliner allen Reformen widersetzen werden. (...) Doch sollte es Peseschkian gelingen, einen gewissen Wandel herbeizuführen, könnte er den Iranern eine Atempause verschaffen und damit beginnen, die Spannungen im In- und Ausland abzukühlen.»