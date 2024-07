Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Zwei Menschen bei Messerangriff schwer verletzt

TEL AVIV: Sanitäter behandeln die Opfer des Angriffs in einem Einkaufszentrum im Norden des Landes. Die Polizei spricht von einem mutmaßlichen Terroranschlag.

Bei einer Messerattacke in einem Einkaufszentrum im Norden Israels sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Mann befinde sich in kritischem Zustand, teilte Israels Rettungsdienst Magen David Adom mit. Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei getötet. Seine Identität sei derzeit nicht bekannt. Die Polizei sprach von einem «mutmaßlichen Terroranschlag» in Karmiel. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, die beiden Opfer seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar.