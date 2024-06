Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Schüsse an US-Botschaft im Libanon

BEIRUT: Im Libanon sind an der US-Botschaft Schüsse gefallen. Wie die diplomatische Vertretung am Mittwoch auf X berichtete, ist in der Nähe des Eingangs das Feuer eröffnet worden. «Unser Sicherheitsteam der Botschaft, unsere Einrichtung und unser Team sind sicher», hieß es in einem Post weiter.

Laut den libanesischen Streitkräften wurde ein mutmaßlicher Schütze verwundet, festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Es soll sich um einen syrischen Staatsbürger handeln. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Informationen. Der libanesische Ministerpräsident Nadschib Mikati sagte, es hätten «intensive Untersuchungen» begonnen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Die Situation sei stabil.

Anwohner der Gegend im Norden der Hauptstadt Beirut bestätigten einen Schusswechsel. Berichte über weitere Opfer gab es zunächst nicht. Die Armee sperrte den Bereich ab.

«Corriere della Sera»: Iran kann über Krieg und Frieden entscheiden

MAILAND: Zur Rolle des Irans im Nahost-Konflikt schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Mittwoch:

«Die Spannungen in Nahost sind auf breiter Front spürbar. Irans Religionsführer Ali Chamenei lobte vor einigen Tagen den Hamas-Angriff vom 7. Oktober, weil er den Dialog zwischen Tel Aviv und den sunnitischen Monarchien am Persischen Golf zum Erliegen brachte. (...) Dies gefiel dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas nicht, der nicht zögerte, ihn zu verurteilen. "Sie benutzen unser Blut", erklärte er polemisch. Eine Bemerkung, die verdeutlichen soll, wie der Iran sich hinter der Unterstützung der Extremisten verbirgt, um seinen Einfluss auszuweiten, regionale Feinde zu bekämpfen und seine Rolle zu behaupten.

Dank der besonderen Beziehungen zu befreundeten Gruppierungen hat Teheran die Möglichkeit, Frieden zu schließen oder Krieg zu führen, und verfügt über Systeme, mit denen es seine Interventionen je nach Bedarf und Zielsetzung anpassen kann. (...) Irans Verbündete im Libanon, Irak, Jemen und in Syrien sind der Spiegel des iranischen Sponsors, das perfekte Instrument eines Stellvertreterkonflikts, bei dem der Iran versucht, das Beste daraus zu machen, ohne sich selbst zu gefährden. Denn in Teheran wünscht man sich keinen direkten Krieg, weshalb man die schiitischen Kämpfer der Achse lieber selbst verbrennen lässt.»