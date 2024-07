Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

«El País»: Peseschkian nur das kleinere Übel im Iran

MADRID: Zur Lage im Iran nach dem Sieg des vergleichsweise moderaten Kandidaten Massud Peseschkian bei der Präsidentschaftswahl schreibt die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:

«Nach dem Tod des ultrakonservativen Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz im Mai hat die iranische Theokratie in einer ihr üblichen Wahlfarce die Einsetzung eines neuen Präsidenten formell abgeschlossen. Mit einem perfekten Kontrollmechanismus hat das Regime dafür gesorgt, dass ein loyaler Kandidat gewählt wurde, dessen mehr oder weniger aufgeschlossener Charakter nur eine kleine Rolle spielen wird.

In einem diktatorischen System, in dem alles in den Händen des Religionsführers Ali Chamenei liegt, wird seine Macht sehr begrenzt sein. (...) Peseschkian ist nur das kleinere Übel. Mit ihm als iranischem Präsidenten sind jedoch weder außen- noch innenpolitisch größere Veränderungen zu erwarten.»