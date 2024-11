Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Israels Polizeiminister: Jetzt Westjordanland annektieren

TEL AVIV/DEN HAAG: Israels Polizeiminister hat sich für die Annexion des Westjordanlandes ausgesprochen - als Reaktion auf internationale Strafbefehle gegen Regierungschef Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Galant.

Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat sich für eine vollständige Annexion des besetzten Westjordanlandes ausgesprochen. Das sei die angemessene Reaktion auf die internationalen Haftbefehle gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Joav Galant durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag. Das Gericht sei «durch und durch antisemitisch», schrieb Ben-Gvir auf X. Netanjahu und Galant stehen beim IStGH unter Verdacht von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gaza-Krieg.

Ben-Gvir und auch der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich haben schon mehrfach für eine Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland geworben. Dort wollen aber die Palästinenser ihren eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Diese Zwei-Staatenlösung wird von Israels westlichen Verbündeten seit Jahrzehnten als einzig mögliche Lösung des Konflikts bezeichnet.

Hamas: Netanjahu-Haftbefehl ist «historischer Präzedenzfall»

GAZA: Ein «langer Weg historischer Ungerechtigkeit gegen unser Volk» - so beschreibt die Hamas das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser. Sie feiert den Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsident.

Die islamistische Hamas feiert die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den früheren Verteidigungsminister Joav Galant als einen historischen Schritt. Die Entscheidung sei ein «wichtiger historischer Präzedenzfall und eine Korrektur eines langen Wegs historischer Ungerechtigkeit gegen unser Volk», teilte die Hamas mit. Die USA hätten monatelang versucht, den Schritt gegen die beiden «Terroristen» Netanjahu und Galant zu verhindern und das Gericht und dessen Richter «terrorisiert». Zum ebenfalls erlassenen Haftbefehl gegen den militärischen Anführer der Terrororganisation Hamas, Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri, auch bekannt als Mohammed Deif, äußerte sich die Hamas nicht.

Die Hamas rief das Weltstrafgericht dazu auf, die Ermittlungen gegen «alle kriminellen Anführer der Besatzung» auszuweiten auf Minister und Offiziere, die «Blut unseres palästinensischen Volks vergossen haben». Länder weltweit müssten mithelfen, die «Kriegsverbrecher» Netanjahu und Galant zur Rechenschaft zu bringen.

Die Hamas hatte mit ihrem Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst. Israel reagierte mit verheerenden Angriffen in dem Küstengebiet.

Netanjahu: Haftbefehl «antisemitische Entscheidung»

TEL AVIV/DEN HAAG: Israels Regierungschefs Netanjahu hat mit scharfer Kritik auf die Haftbefehle gegen sich und Ex-Verteidigungsminister Galant reagiert. Die Richter seien von Hass gegen Israel getrieben.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die internationalen Haftbefehle gegen sich und Ex-Verteidigungsminister Joav Galant als «antisemitische Entscheidungen» bezeichnet. Sie sei von «voreingenommenen Richtern getrieben von antisemitischem Hass gegen Israel» getroffen worden, stand in einer Erklärung seines Büros.

Zuvor hatte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehle gegen die beiden Israelis sowie gegen den militärischen Anführer der Terrororganisation Hamas, Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri, auch bekannt als Mohammed Deif, erlassen. Der soll jedoch bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen im Juli getötet worden sein.

Die Richter in Den Haag stimmten damit einem Antrag des Chefanklägers Karim Khan vom Mai zu. Netanjahu und Galant stehen demnach unter dem Verdacht von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem 8. Oktober 2023 im Gazastreifen.

Israels Präsident Herzog: Dunkler Tag für die Menschheit

TEL AVIV/DEN HAAG: Israels Präsident Herzog hat mit Empörung auf die Haftbefehle gegen Regierungschef Netanjahu und Ex-Verteidigungsminister Galant reagiert. Das Weltgericht habe sich auf die Seite des Terrors gestellt.

Israels Präsident Izchak Herzog hat mit Empörung und scharfer Kritik auf den Erlass internationaler Haftbefehle gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und den früheren Verteidigungsminister Joav Galant durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag reagiert. «Dies ist ein dunkler Tag für die Justiz. Ein dunkler Tag für die Menschheit», schrieb er auf X. Er sprach von einer skandalösen Entscheidung, die der Gerichtshof in böser Absicht getroffen habe. Israel ist dem Rom-Statut des IStGH nie beigetreten und erkennt das Gericht nicht an.

Das Gericht hat Haftbefehle gegen die beiden Israelis sowie gegen den militärischen Anführer der Terrororganisation Hamas, Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri, auch bekannt als Mohammed Deif, erlassen. Der soll jedoch bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen im Juli getötet worden sein.

Die Richter in Den Haag stimmten damit einem Antrag des Chefanklägers Karim Khan vom Mai zu. Netanjahu und Galant stehen demnach unter dem Verdacht von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem 8. Oktober 2023 im Gazastreifen.

Ein Toter bei Hisbollah-Raketenangriff auf Israel

TEL AVIV: Die USA sehen Erfolge Israels im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz. Das lasse auf eine diplomatische Lösung hoffen. Doch tödliche Raketenangriffe aus dem Libanon gibt es immer noch.

Bei einem Raketenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den nordisraelischen Küstenort Naharija ist ein Mann getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom schrieb auf X, der etwa 30-jährige Mann sei leblos und mit Splitterverletzungen in der Nähe eines Spielplatzes gefunden worden. Sanitäter hätten nur noch seinen Tod feststellen können.

Die Armee betonte, von den etwa zehn auf die Stadt abgefeuerten Raketen seien die meisten abgefangen worden. Die proiranische Hisbollah-Miliz teilte mit, sie habe Raketen auf die Region abgeschossen.

Naharija liegt nur etwa zehn Kilometer südlich der faktischen Grenze zum Libanon. Bei Luftalarm haben die Menschen höchstens 20 Sekunden Zeit, um in einen Schutzraum zu gelangen, bevor es einen Einschlag gibt.

Neun Tote bei israelischem Einsatz im Westjordanland

RAMALLAH/TEL AVIV: Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs im vergangenen Jahr hat auch die Gewalt im besetzten Westjordanland stark zugenommen. Bei israelischen Einsätzen gegen Terrorgruppen gibt es oft Tote und große Schäden.

Israelische Einsatzkräfte haben nach Angaben der Armee bei einem zweitägigen Einsatz im nördlichen Westjordanland insgesamt neun Terroristen getötet. An den Kämpfen am Dienstag und Mittwoch in Dschenin und Umgebung habe auch die Luftwaffe teilgenommen. Die Einsatzkräfte hätten gesuchte Personen festgenommen, Waffen beschlagnahmt und vier Sprengstofflaboratorien ausgehoben. Zudem seien Dutzende Sprengsätze unter Straßen unschädlich gemacht worden. Dafür reißen Bulldozer meist die ganze Fahrbahn auf.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte die Zahl der Getöteten. Ob es sich bei allen um Mitglieder von Terrororganisationen handelte, war zunächst unklar. Der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) teilte mit, drei seiner Kämpfer seien getötet worden. Die islamistische Hamas sagte, einer ihrer Kämpfer sei unter den Toten. Seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 starben im Westjordanland nach palästinensischen Angaben über 750 Palästinenser.

Israelischer Historiker bei Feldstudie im Südlibanon getötet

TEL AVIV: Israelische Bodentruppen liefern sich schwere Gefechte mit der Hisbollah-Miliz im Südlibanon. Ein israelischer Historiker will mitten in der Kampfzone eine alte Festung studieren. Das endet tödlich.

Ein in Israel bekannter Historiker für jüdisches Leben in der Region ist bei einer Feldstudie im Südlibanon während eines Feuergefechts getötet worden. Zeev Erlich habe am Mittwoch in Begleitung israelischer Soldaten eine alte Festung nördlich der Grenze besichtigt, als die Gruppe in dem vermeintlich bereits gesicherten Gelände in einen Hinterhalt geraten sei, berichteten israelische Medien.

Bei dem Feuergefecht mit Kämpfern der Hisbollah-Miliz wurde auch ein israelischer Soldat getötet und zwei weitere erlitten Verletzungen, wie die Armee bestätigte. Zwei Hisbollah-Kämpfer seien ebenfalls getötet worden.

Unklar war, wieso der 71-jährige Historiker in die Kampfzone durfte. Die Armee habe mitgeteilt, Erlich sei als Zivilist ohne Genehmigung höchster Stellen im Libanon gewesen, berichtete das Nachrichtenportal Ynet. Seine Familie habe dies bestritten. Er sei als Major der Reserve im Libanon gewesen. Die Armee teilte auf Anfrage mit, der Vorfall werde untersucht.

Aktivisten: 79 Tote nach israelischem Angriff in Palmyra

DAMASKUS: Israels Armee zielt regelmäßig auf Stellungen von Iran-treuen Milizen in Syrien. Immer wieder gibt es dabei auch Opfer. Beim jüngsten Angriff soll es Dutzende Tote gegeben haben.

Die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs in Palmyra in Syrien ist Menschenrechtsaktivisten zufolge auf 79 gestiegen. Darunter seien 53 Syrer, die mit Iran-treuen Milizen verbündet seien, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Darunter seien auch mehrere Offiziere syrischer Regierungstruppen. Mehr als 34 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter 7 Zivilisten.

Nach bisherigen offiziellen Angaben aus Syrien wurden 36 Menschen getötet. Die Staatsagentur Sana gab die Zahl der Verletzten am Tag des Angriffs, am Mittwoch, ebenfalls mit mehr als 50 an. Zudem habe es schweren Schäden an Gebäuden in der Gegend gegeben.

Palmyra in der syrischen Wüste zählt zum Weltkulturerbe der Unesco und war bereits in der Vergangenheit Austragungsort schwerer Kampfhandlungen. Vor Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im März 2011 war der Ort ein beliebtes Ziel von Archäologen und Touristen.