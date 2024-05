Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

«The Times»: Kampf um die Thronfolge im Iran

LONDON: Zum Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Was als Nächstes passiert, wird wahrscheinlich den Eindruck verstärken, dass der Iran ein Land ist, das außer Kontrolle gerät. Es wird überstürzte Präsidentenwahlen geben, Versuche, die Feinde des Iran zu beschuldigen, Polizeirazzien. Ein echter Kampf um die Thronfolge, der eine weitreichende Dysfunktion des Systems offenlegen wird. (...)

Raisi hatte sich als aussichtsreichster Nachfolger des kränkelnden 85-jährigen Obersten Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei positioniert. Doch er war kein heiliger Mann. Als stellvertretender Generalstaatsanwalt ging er 1988 eine Liste mit Tausenden von inhaftierten politischen Dissidenten durch und ordnete ihre Hinrichtung an, oft alle 15 Minuten einen. Daher auch sein Spitzname: der Schlächter von Teheran. (...)

Nun könnte man auf die Idee kommen, den Sohn des Religionsführers in die Startlöcher zu stellen. Das hätte turbulente Folgen. Jede Andeutung, dass die Macht innerhalb seiner eigenen Familie weitergegeben wird, könnte eine Rebellion in einem Land auslösen, das sich trotz brutaler Niederschlagung in den letzten Jahren immer wieder erhoben hat.»