Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Dienstag

14 Menschen sterben bei Gebäudeeinsturz

LUXOR: Mangelhafte Instandhaltung und Bauen ohne Genehmigung: Dass Gebäude in Ägypten einstürzen, ist nicht ungewöhnlich. Immer wieder sterben dabei Menschen.

In Ägypten sind nach Behördenangaben bei einem Einsturz eines Wohnhauses 14 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen wurden gerettet, wie der zuständige Gouverneur Essam Saad sagte. Das dreistöckige Gebäude sei demnach am Montag in der mittelägyptischen Stadt Assiut eingestürzt. Die Bergungsarbeiten dauerten noch 24 Stunden nach dem Unglück an.

In Ägypten wurden und werden unzählige Gebäude ohne Genehmigungen gebaut. Bauherren verstoßen dabei häufig auch gegen technische Auflagen zur Sicherheit. Grund dafür ist auch eine eher nachlässige Aufsicht der Behörden. Die Regierung versuchte in den vergangenen Jahren verstärkt, gegen illegale Bauten vorzugehen.

Hunderte Verletzte nach Sandstürmen im Iran

TEHERAN: Der Südosten Irans ist seit Jahren von Dürre betroffen. Die Wetterextreme machen den Menschen in der Region besonders schwer zu schaffen.

Nach schweren Sandstürmen im Südosten Irans haben mehr als 600 Menschen Krankenhäuser aufgesucht. Mindestens zwei Dutzend von ihnen seien in der Provinz Sistan und Belutschistan wegen akuter Atemwegsprobleme stationär aufgenommen worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk. Hunderte Patienten wurden ambulant versorgt.

Der Iran mit einer mehr als viermal größeren Fläche als Deutschland hat weite Landesteile, die von Wüsten dominiert sind. Forscher warnen seit Jahren vor einer Zunahme von Dürren in der Region, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen ist.