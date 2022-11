NONG KHAI: Thailands Urlauber zieht es vor allem an die Küsten, doch wer hätte gedacht, dass es auch mitten im Isaan ein Meer gibt? Es erstreckt sich im Bezirk Mueang in der Provinz Nong Khai und nennt sich „Wang Bua Daeng“. Das „Meer der rosaroten Seerosen“ steht jedes Jahr im Winter in voller Blüte – jedoch nur am Morgen von 06.00 bis 12.00 Uhr. Erst vor kurzem vom Tourismus entdeckt, fasziniert es als nur eines von vielen Naturwundern und etlichen weiteren Attraktionen, die in Nong Khai zum Besuch locken.

​ (Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)