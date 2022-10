Nächtliche Bergrettung bei Zermatt - Teenager mit Seilwinde geborgen

ZERMATT: Ohne Handy oder Taschenlampe hat sich eine 15-jährige Touristin beim Gornergletscher in der Nähe von Zermatt verirrt. Die Jugendliche blieb an schwieriger Stelle mit drohendem Steinschlag stecken und konnte erst nach Stunden in der Nacht geborgen werden, wie die Air Zermatt am Montag berichtete.

Die junge Britin hatte sich von einer Gruppe Teenager entfernt, mit der sie am Gornergrat auf eine Wanderung gegangen war. Als sie am vereinbarten Treffpunkt nicht ankam, schlug der Gruppenleiter Alarm. Eine Rettungscrew begann in der Abenddämmerung, das Gebiet von einem Hubschrauber aus mit Suchscheinwerfern abzusuchen, zunächst erfolglos.

Schließlich gelang es dem Mädchen, sich mit einem Walkie-Talkie bemerkbar zu machen und die Piloten zu sich zu lenken. Wegen des drohenden Steinschlags war eine Rettung zu Fuß zu gefährlich. Trotz schwierigen Geländes gelang es, das Mädchen von einem Hubschrauber aus mit einer Seilwinde in Sicherheit zu bringen, wie Air Zermatt berichtete.