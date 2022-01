UBON RATCHATHANI: Die Einwohner Ubon Ratchathanis im Nordosten Thailands werden angewiesen, ab Samstag (8. Januar 2022) bis auf Weiteres im Zeitraum von 23.00 bis 04.00 Uhr morgens in ihren Häusern oder Wohnungen zu bleiben. Eine Ausnahmeregelung gilt für Notfälle, wie z.B. Krankentransporte und für den Warenverkehr.

Der Gouverneur von Ubon Ratchathani Phongrat Phiromrat begründete die Inkraftsetzung der nächtlichen Ausgangssperre am Freitag mit der steigenden Zahl der Covid-19-Neuinfektionen. Am Freitag wurden in der Provinz 525 neue Patienten gemeldet, von denen sich 3.149 noch in Behandlung befinden.

Zwischenzeitlich wurde über fünf Dörfer, in denen Cluster-Fälle gemeldet wurden, eine verlängere Ausgangssperre zwischen 21.00 und 04.00 Uhr morgens verhängt, die bis zum 21. Januar in Kraft bleibt. Es handelt sich um die Dörfer Rakthai im Unterbezirk Na Yia und die Dörfer Non Sawang, Sam Yaek Wang Sua, Sawang Aron und Sawang Sukkasem im Unterbezirk Phaiboon. In dem genannten Zeitraum sind Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen, Essen in Restaurants und der Verkauf von Alkohol verboten. Die Dorfbewohner werden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.