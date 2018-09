Written by: Redaktion DER FARANG | 01/09/2018

MOSKAU (dpa) - Ort und Zeit einer nächsten Begegnung von US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin stehen nach Angaben des Kremls noch nicht fest. Putin werde im November zum Ostasien-Gipfel nach Singapur reisen, kündigte sein Sprecher Dmitri Peskow am Samstag in Moskau an. Allerdings schickt Trump zu diesem Treffen und zum anschließenden Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Papua-Neuguinea seinen Vize Mike Pence.

Unsicher ist eine Begegnung bei den Gedenkfeiern zum 100-jährigen Ende des Ersten Weltkrieges am 11. November in Paris. «Wir wissen nicht, ob Putin in Paris sein wird, ob Trump in Paris sein wird», sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. Trumps Reise zum Kriegsgedenken nach Frankreich mit einem Abstecher nach Irland hat das Weiße Haus indes bestätigt.

Trump wird auch zum G20-Gipfeltreffen Ende November nach Argentinien fliegen. Zu einer Teilnahme Putins gibt es noch keine Angaben. Der Kremlchef hat aber in den vergangenen Jahren alle Gipfel dieser Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer und der EU besucht. Trump und Putin waren sich zuerst 2017 bei der G20 in Hamburg begegnet. Einen bilateralen Gipfel gab es im Juli in Helsinki.