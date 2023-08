Von: Björn Jahner | 04.08.23

Foto: The Nation

PATTAYA: Ein dramatischer Vorfall erschütterte eine Wohnanlage in Pattaya, als ein halbnackter deutscher Staatsangehöriger in den frühen Morgenstunden für Aufsehen sorgte. Der 61-jährige Mann kletterte über den Balkon im achten Stockwerk und stand lediglich in einer Unterhose bekleidet auf dem Außensims.

Augenzeugenberichten zufolge warf er auch Gegenstände von der Wohnung hinunter und sorgte so für zusätzliche Gefahr. Die Ehefrau des Mannes alarmierte sofort die Polizei in Pattaya, nachdem alle Versuche gescheitert waren, ihren Mann zur Rückkehr in das Zimmer zu bewegen.

Foto: The Nation

Die Frau berichtete den Beamten, dass ihr Mann in den frühen Morgenstunden eine große Menge Marihuana geraucht habe und unter dem Stress eines laufenden Rechtsstreits im Ausland gestanden habe. Die Situation eskalierte rapide, als der Mann begann zu schreien und erklärte, dass er nicht mehr leben wolle und sich umbringen wolle.

Die Beamten vermuteten jedoch, dass sein Verhalten nicht auf den Konsum von Marihuana, sondern von anderen Drogen zurückzuführen sein könnte, weshalb sie einen Drogentest anordneten. Das Ergebnis stand zum bisherigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Polizei setzte alles daran, den Mann zur Vernunft zu bringen und ihn zur Rückkehr in die Wohnung zu bewegen. Doch ihre Bemühungen schienen zunächst vergeblich zu sein, da der Verzweifelte hartnäckig auf dem Balkon ausharrte. Mehr als acht Stunden dauerte der schwierige Einsatz an, bis es den mutigen Polizisten endlich gelang, den Mann zu überwältigen und in Sicherheit zu bringen.

Foto: The Nation

Der Deutsche wurde anschließend ins Banglamung Hospital gebracht, wo er die Möglichkeit hat, sich auszuruhen und zu erholen. Die Behörden werden nun die Situation genau untersuchen und die nötige Unterstützung für den Mann und seine Familie bereitstellen, um eine Wiederholung solcher dramatischer Ereignisse zu verhindern.

Dieser tragische Vorfall wirft erneut ein Schlaglicht auf die Bedeutung der psychischen Gesundheit und den Umgang mit Stress und Verzweiflung. Die lokalen Behörden rufen dazu auf, solche Situationen nicht zu ignorieren und rechtzeitig Hilfe zu suchen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.