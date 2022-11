Nackter Brite wollte Menschen zu Gott führen

Von: Björn Jahner | 02.11.22

KOH SAMUI: Am Strand von Mae Nam hat die Polizei einen nackten britischen Mann erwischt, der nach eigener Aussage die Menschen zu Gott führen wollte.

Die Polizei wurde am vergangenen Halloween-Wochenende benachrichtigt, dass ein nackter ausländischer Mann am Baan Mae Nam Beach im Unterbezirk Mae Nam am Meer auf und ab ging.

Als sie am Tatort eintrafen, fanden sie den nackten Ausländer im Meer vor. Bootsführer versuchten, ihm zu helfen, aber er schwamm weg. Später wurde der Ausländer aus dem Wasser gezogen und aufgefordert, sich etwas anzuziehen.

Nach Aussage der Einwanderungsbehörde in Surat Thani handelt es sich um einen 30-jährigen Briten, der vor kurzem mit einem Touristenvisum nach Thailand eingereist ist und in einem Resort in der Nähe wohnt.

Der Mann sagte gegenüber den Beamten aus, dass er an einer Party teilgenommen habe, aber sich an nichts mehr erinnern könne. Er sagte auch, er wolle alle mitnehmen, um Gott zu treffen.

Die Strafverfolgungsbehörden von Surat Thani planen, den Mann einem Drogentest zu unterziehen und ihn wegen öffentlicher Unsittlichkeit anzuklagen.