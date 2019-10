Nackter Ausländer am Strand tot aufgefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.19

PATTAYA: Unterhalb des Pratumnak-Hügels hat ein Angler am Sonntagmorgen einen nackten Ausländer am Strand zwischen Felsen gefunden.

Der noch nicht identifizierte Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren trug nur Laufschuhe und hatte eine blutende Wunde am Kopf. Die Polizei glaubt, dass der Ausländer etwa drei bis vier Stunden vor dem Auffinden am Meer tödlich verunglückte und in einem nahegelegenen Hotel ein Zimmer gebucht hatte.