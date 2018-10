FREIBURG (dpa) - Auf dem Weg nach Zürich prallt ein Nachtzug in Baden-Württemberg auf ein Baufahrzeug. Alle 300 Reisende in dem Zug aus Berlin haben Glück im Unglück.

Ein Nachtzug ist am Sonntagmorgen südlich von Freiburg im Breisgau mit einem Baufahrzeug kollidiert. Die 300 Fahrgäste und der Lokführer blieben unverletzt. Der «Night Jet» prallte nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern gegen das Baufahrzeug. Bauarbeiter retteten sich durch einen Absprung kurz vor dem Aufprall. Ob es sich um technisches oder menschliches Versagen handelt, muss noch untersucht werden, teilte die Bundespolizei weiter mit.

Die Rheintalstrecke war nach dem Unfall zwischen 7.00 und 10.15 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Zug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) kam aus Berlin und war unterwegs nach Zürich. Er fuhr nach dem Unfall in Baden-Württemberg in den Freiburger Hauptbahnhof zurück. Von dort setzten die Reisenden mit anderen Zügen ihre Fahrt in die Schweiz fort.