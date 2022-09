Nachtleben will spätere Sperrstunde

PATONG/CHIANG MAI: Der Druck auf die Regierung wächst. Während Bar- und Nachtclubbesitzer längere Öffnungszeiten fordern, klagen Anwohner über Ruhestörungen, wie erst kürzlich in Chiang Mai geschehen.

Die Patong Entertainment Business Association schätzt, dass eine Verlängerung der Sperrstunde von derzeit 02.00 Uhr auf 04.00 Uhr morgens den Gewinn der Vergnügungslokale um bis zu 100 Millionen Baht pro Monat steigern könnte. Auch Thailands Minister für Tourismus und Sport Pipat Ratchakitprakarn sprach sich bei seinem kürzlichen Besuch in den Nachtleben-Hotspots des Südens – wie Patong letzte Woche und die Full Moon Party auf Koh Phangan letzten Monat – für aus längere Öffnungszeiten in Nachtlokale aus.

Ein offizieller Vorschlag wird dem Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) wahrscheinlich im Oktober vorgelegt. Der Präsident des Verbandes erklärt, dass besonders die letzten zwei Stunden vor dem Inkrafttreten der Sperrstunde Spitzenzeiten sind, in der sorglose Touristen im Urlaub ihr Geld ausgeben und nicht bereit sind, um 02.00 Uhr nachts zurück ins Hotel zu gehen.

„Da es sich bei diesen Stunden um die Spitzenzeit handelt, kann eine Verlängerung der Sperrstunde einen erheblichen wirtschaftlichen Wert schaffen. Touristen geben im Durchschnitt 3.000 bis 4.000 Baht pro Nacht aus, aber wir können die Nachfrage der Touristen, die Unterhaltungsangebote nutzen, immer noch nicht befriedigen. Gegenwärtig belaufen sich die durchschnittlichen Tageseinnahmen der Vergnügungsstätten in Patong auf etwa 20 Millionen Baht pro Tag und im gesamten Monat auf etwa 600 Millionen Baht.“

Er glaubt, dass sich diese Zahl auf 700 Millionen Baht erhöhen könnte, wenn die Sperrstunde für Clubs und ähnliche Lokale erst um 04.00 Uhr morgens in Kraft tritt. Er führte fort, dass die Lokale in Patong jetzt zu 100 Prozent geöffnet und hauptsächlich mit indischen Touristen gefüllt sind, aber Thailand sollte sich auf die zunehmende Zahl von Reisenden aus Europa und Russland vorbereiten, die die ganze Nacht feiern wollen.

Der Vorstoß für spätere Öffnungszeiten ist nicht neu, aber der Tourismusminister ist diesmal davon überzeugt, dass die öffentliche Meinung jetzt hinter den Nachtleben-Betreibern steht. Er schlug vor, dass die Medien Umfragen durchführen sollten, um die öffentliche Meinung einzuholen.

Dennoch sind nicht alle Menschen für Partys bis spät in die Nacht. Entlang der Chang Moi Road in Chiang Mai beschweren sich die Anwohner über die Untätigkeit der Polizei in Bezug auf Nachtlokale, die weit nach der Ausgangssperre geöffnet haben. Sie haben Videos von Lokalen eingereicht, die abends als Restaurants geöffnet sind, sich aber bis spät in die Nacht zu geschäftigen und lauten Partylokalen entwickeln, in denen Live-Bands und DJs bis zum Morgen Musik auflegen.

Das Viertel war ein Gewerbegebiet am alten Stadtgraben, der demnächst zum Weltkulturerbe erklärt werden soll. Die Straße war nie für Nachtlokale ausgewiesen.

Die Anwohner beschwerten sich beim Chiang Mai Damrongtham Center, während die Polizei eine Beendigung der Lärmbelästigung versprach. Die Anwohner berichten jedoch, dass dies nur zwei Tage dauerte, da die Polizei um 23.00 Uhr vorbeikam, aber wieder abzog, bevor die lärmende Party wieder losging.