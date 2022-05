BANGKOK: Die Regierung hat die Betreiber von Nachtlokalen aufgefordert, nach der Wiedereröffnung im nächsten Monat strenge Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19 zu ergreifen.

Am vergangenen Freitag genehmigte das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die Wiedereröffnung von Amüsierbetrieben in 31 Provinzen ab dem 1. Juni, 2022 jedoch müssen sie weiterhin um Mitternacht schließen. Dazu gehören Kneipen, Bars, Karaoke-Bars, „Massage Parlours“ und andere Nachtlokale.



Die 31 Provinzen, von denen 14 in der farbcodierten Covid-19-Situationsbewertung des CCSA als grüne Zonen und 17 als blaue Zonen eingestuft wurden, müssen weiterhin die vom Gesundheitsministerium festgelegten Maßnahmen zum „Covid Free Setting“ befolgen.



Ebenfalls am vergangenen Freitag beschloss das CCSA, den „Thailand Pass“ für thailändische Staatsangehörige, die mit dem Flugzeug aus dem Ausland zurückkehren, ab dem 1. Juni 2022 abzuschaffen.



Die stellvertretende CCSA-Sprecherin Apisamai Srirangson sagte am Donnerstag, dass nur Nachtlokale wiedereröffnen dürfen, die sich in den 31 Provinzen befinden. Die Betriebe müssen zudem auf Werbeveranstaltungen – insbesondere Alkohol-Promotions – verzichten.



Dr. Apisamai teilte der Presse weiter mit, dass einige Lokale bereits zuvor ohne Genehmigung wiederereöffnet hätten. Die Behörden werden diesen Betrieben nur eine Verwarnung aussprechen, aber wenn in den Räumlichkeiten Infektionen festgestellt werden, werden sie für 3 bis 5 Tage geschlossen, betonte sie.



Dr. Apisamai führte fort, dass einige der 46 Provinzen, die weiterhin als gelbe Zonen mit hoher Überwachungsstufe gelten, eine hohe Zahl von Covid-19-Fällen gemeldet haben, insbesondere Samut Sakhon, Khon Kaen, Sakon Nakhon und Roi Et.



In Thailand wurden in den letzten 24 Stunden 4.924 neue Covid-19-Fälle und 37 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.