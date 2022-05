BANGKOK: Nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Gesundheitsministers Anutin Charnvirakul wird die Regierung eine weitere Lockerung der Corona-Beschränkungen in Erwägung ziehen. Sie ziele laut dem Khun Anutin auf die Wiedereröffnung von Vergnügungslokalen in den stark überwachten „gelben Zonen“ ab.

Die gelockerten Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt, damit die Sicherheit der öffentlichen Gesundheit stets gewährleistet ist, erläuterte der Minister. Er fügte hinzu: „Die Regierung möchte, dass so viele Unternehmen wie möglich ihren Betrieb wieder aufnehmen und die wirtschaftliche Erholung fördern“.

Am Freitag genehmigte das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die Wiedereröffnung von Entertainmentbetrieben in 31 Provinzen ab dem 1. Juni, doch müssen diese weiterhin um Mitternacht schließen. Die 31 Provinzen, von denen 14 vom CCSA als „grüne Zonen“ und 17 als „blaue Tourismuszonen“ eingestuft wurden, müssen weiterhin die vom Gesundheitsministerium festgelegten „Covid-Free Setting“-Maßnahmen befolgen.

Die restlichen 46 Provinzen des Landes bleiben „gelbe Zonen“ mit hoher Überwachungsstufe.

„Der Premierminister hat betont, dass die Behörden strikt das Gesetz durchsetzen müssen, wenn die entsprechenden Maßnahmen von den Amüsierbetrieben nicht befolget werden“, warnte Khun Anutin.

Er fügte hinzu, dass das CCSA einen Monat für die Entscheidung brauche, ob die Registrierungspflicht für ausländische Besucher über das „Thailand Pass“-System aufgehoben werde.

Am Freitag beschloss das CCSA, die Registrierungspflicht für thailändische Staatsangehörige, die mit dem Flugzeug aus dem Ausland ins Königreich zurückkehren, ab dem 1. Juni 2022 aufzuheben.

Von Freitag auf Sonntag wurden in Thailand 5.377 Neuinfektionen und 37 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. registriert, teilte das Gesundheitsministerium gestern mit.

In Bangkok verzeichneten die Behörden die meisten Covid-19-Fälle (1.898), gefolgt von Surin (164), Buriram (159), Khon Kaen (152), Samut Prakan (117), Ubon Ratchathani (106), Chonburi (105), Kalasin (105), Roi Et (95) und Nakhon Si Thammarat (89).