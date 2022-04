PATTAYA: Die Aktivistengruppe „Pattaya One Voice“, ein lokaler Zusammenschluss von Betreibern von Nachtclubs und -lokalen, bereitet eine Petition an den Gouverneur der Provinz Chonburi zur Lockerung der Covid-19-Beschränkungen für Nightlife-Betriebe und für die Verlängerung der lokalen Betriebszeiten für Vergnügungsstätten vor, die derzeit als „SHA-Restaurants“ betrieben werden.

Vertreter verschiedener Tourismusbranchen und Betreiber von Vergnügungsstätten trafen sich am 2. April 2022, um über weitere Richtlinien und Maßnahmen zu diskutieren, die der Covid-19-Prävention und gleichzeitig der vollständigen Wiedereröffnung ihrer Geschäfte dienen sollen, nachdem sie mehr als zwei Jahre lang unter den Pandemie-Beschränkungen gelitten hatten.



Die Gruppe „Pattaya One Voice“ hat sich deshalb zum Verfassen eines offenen Briefes an Chonburis Gouverneur Pakkarathorn Thienchai bereiterklärt, in dem die Behörden zur Lockerung der Beschränkungen für Vergnügungsstätten und deren vollständigen Betriebsaufnahme aufgefordert werden.



„Pattaya One Voice“ sagte gegenüber der Presse, dass die Gruppe alle vorgeschriebenen Covid-19-Maßnahmen des Ministeriums für öffentliche Gesundheit strikt befolgt, womit sie ihre Absicht und Bereitschaft unter Beweis stellt, dass alle Vergnügungslokale im Einklang mit den Auflagen der Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) betrieben und die „Covid-16-Free-Setting“-Vorgaben – darunter ATK-Tests für Personal und Gäste – eingehalten werden.



Das Hauptanliegen von „Pattaya One Voice“ ist die Abschaffung der derzeitigen Sperrstunde für Vergnügungslokale mit Alkoholausschank um 23.00 Uhr, die der Gruppe folgend dem Tourismus und dem Image Pattayas als weltweit führendes Nachtleben-Reiseziel schadet. Vor dem Ausbruch der Pandemie trat die Sperrstunde je nach Zone im größten Teil der Stadt legal zwischen 01.00 und 03.00 Uhr morgens in Kraft, wobei die Durchsetzung unterschiedlich erfolgte. In letzter Zeit haben sich die Behörden jedoch strikt an die 23.00-Uhr-Sperrstunde gehalten, was laut „Pattaya One Voice“ Touristen überrascht und enttäuscht hat, die in Erwartung eines pulsierenden Nachtlebens in die Stadt gereist waren.



Dennoch muss an dieser Stelle hinzugefügt werden, dass die Beschränkungen und Regeln für das Nachtleben vom Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) auf nationaler Ebene in Bangkok festgelegt werden und dass die regionalen und lokalen Verantwortlichen derzeit nur begrenzte Möglichkeiten zur Änderung oder Lockerung der Regeln haben, da Thailand nach wie vor der Covid-19-Notstandsgesetzgebung unterliegt, mit der viele besondere Verwaltungsbefugnisse auf lokaler Ebene ausgesetzt werden.



Der Gouverneur könnte dennoch auf eine Ausnahmeregelung für vom Tourismus abhängige Gebiete wie Pattaya „drängen“ – so die Hoffnung von „Pattaya One Voice“. Dass die Chancen dafür schlecht stehen, beweist das Beispiel Phuket, wo die lokalen Behörden ebenfalls auf taube Ohren bei der Zentralregierung in Bangkok gestoßen sind.



Bisher hat das CCSA keinen festen Plan oder Fahrplan für die vollständige Wiedereröffnung des Nachtlebens in Thailand bekanntgegeben, sondern lediglich mitgeteilt, dass es an der Covid-19-Herabstufung von einer Pandemie in eine Endemie bis Juni oder Juli dieses Jahres arbeitet.