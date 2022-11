Von: Björn Jahner | 13.11.22

BANGKOK: Die Betreiber von Vergnügungsstätten und Nachtlokalen drängen mit Nachdruck auf das spätere Einsetzen der gesetzlichen Sperrstunde um 04.00 Uhr morgens und haben dabei die Unterstützung vieler wichtiger Regierungsbeamter gewonnen. Doch ein Protest vor dem Regierungsgebäude wehrte sich gegen eine spätere Sperrstunde, angefeuert von Opfern betrunkener Autofahrer und einer Koalition von Aktivisten gegen Alkohol am Steuer.

Die vorgeschlagene neue Sperrstunden-Regelung, der nach Vergnügungsstätten und Bars bis um 04.00 Uhr morgens geöffnet haben dürften, wird dem Kabinett voraussichtlich auf seiner wöchentlichen Sitzung am Dienstag (15. November 2022) offiziell zur Genehmigung vorgelegt. Nightlife-Hotspots wie Patong in Phuket, die Khao San Road in Bangkok, Ao Nang in Krabi und Koh Lak in Phang-nga stehen laut lokaler Medienberichte ganz oben auf der Liste der Gebiete, die für längere Öffnungszeiten in Frage kommen.

Der Minister für Tourismus und Sport, Pipat Ratchakitprakarn, ist ein starker Befürworter der längeren Betriebszeiten für Entertainmentbetriebe, da er sie als Ankurbelung der thailändischen Wirtschaft ansieht, vor allem nach seinem Besuch der geschäftigen und gewinnbringenden Full Moon Party auf Koh Phangan im August. Die Maßnahme findet auch die Unterstützung des Gouverneurs von Bangkok, Chadchart Sittipunt, der sich kürzlich für längere Baröffnungszeiten in den wichtigsten Ausgehvierteln der Hauptstadt ausgesprochen hat.

Doch das Netzwerk für Lebensqualität versammelte am Freitag /11. November 2022) rund 60 Demonstranten, die die Ablehnung des Vorschlags forderten. Sie sind der Meinung, dass eine längere Sperrzeit im Nachtleben zu einem starken Anstieg der alkoholbedingten Verkehrsunfälle und Todesfälle führen wird. Der Leiter des Netzwerks der vom Alkoholkonsum betroffenen Menschen in Bangkok, die aufgrund eines betrunkenen Fahrers an den Rollstuhl gefesselt sind, sprach sich entschieden gegen die verlängerten Öffnungszeiten aus.

Thailand gibt jährlich etwa 90 Milliarden Baht für Schäden aus, die durch Trunkenheit am Steuer verursacht werden, und mehr als 20 Prozent aller Unfälle haben mit Alkohol zu tun, so die Thai Health Promotion Foundation und andere ähnliche Nichtregierungsgruppen. Ein Rettungshelfer, der an der Demonstration teilnahm, sagte, dass mehr als die Hälfte der nächtlichen Unfälle in Bangkok von betrunkenen Fahrern verursacht werden.

Die Aktivisten drängten den Tourismusminister sowie den stellvertretenden Premierminister Anutin Charnvirakul, dessen Bhumjaithai-Partei die Verlängerung der Öffnungszeiten der Entertainmentindustrie unterstützt, die auch ein einflussreicher Faktor bei der Legalisierung von Cannabis war. Sie appellieren an die mächtigen Regierungsbeamten, sich Gedanken darüber zu machen, wie viele Menschen sterben werden, wenn die Menschen zwei Stunden länger Cocktails schlürfen, bevor sie sich hinters Steuer setzen und betrunken nach Hause fahren.