Von: Björn Jahner | 17.11.21



BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat seine Entscheidung bekräftigt, die ursprünglich für den 1. Dezember dieses Jahres vorgesehene Öffnung von Bars, Nachtclubs, und Karaokebars auf mindes­tens Mitte Januar nächsten Jahres zu verschieben.

Als neues Datum für die Rückkehr zum Nachtleben wird demnach der 16. Januar 2022 gehandelt – aber nur in einigen Gegenden und abhängig von der Corona-Lage vor Ort. Alkohol darf derzeit nur in Restaurants in Bangkok, den Provinzen Krabi und Phang-nga sowie auf Phuket ausgeschenkt werden. Thailand hatte sich am 1. November wieder für geimpfte Touris­ten aus zahlreichen Ländern geöffnet, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.