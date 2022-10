Nachtclubs werden strenger überprüft

Von: Björn Jahner | 29.10.22

BANGKOK: Die Polizei kündigte eine landesweit strengere Überwachung von Entertainment-Betrieben an und will das Vertrauen der Gesellschaft gewinnen, kündigte der stellvertretende nationale Polizeichef Pol General Torsak Sukwimol am Freitag in den Medien an.

Er äußerte sich, nachdem der Chef der Nationalen Polizei, Polizeigeneral Damrongsak Kittipraphat, ihn mit der Arbeit an diesem Thema beauftragt hatte.

Khun Torsak sagte, die Maßnahme stehe im Einklang mit der Anordnung des früheren Nationalen Rates für Frieden und Ordnung (NCPO), die es den Betreibern von Vergnügungsstätten verbietet, Minderjährige unter 20 Jahren Einlass zu gewähren. Strengstens verboten sind Waffen, Drogen, Menschenhandel und Glücksspiel. Der NCPO war die Militärjunta, die Thailand von 2014 bis 2019 regierte.

Vergnügungsstätten, die gegen die Gesetze verstoßen, droht der Entzug ihrer Lizenz oder eine fünfjährige Schließung. Wiederholungstätern droht eine einjährige Haftstrafe, warnte er.

„Die Königlich Thailändische Polizei wird in dieser Angelegenheit streng vorgehen und in regelmäßigen Abständen Teams zur Überprüfung von Vergnügungsstätten entsenden“, kündigte Khun Torsak an.