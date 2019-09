Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.19

Frankfurt besiegt Düsseldorf mit 2:1

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League auch in der Fußball-Bundesliga den nächsten Erfolg eingefahren.

Das Team von Coach Adi Hütter setzte sich am Sonntag zum Abschluss des 3. Spieltages zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:1) durch. Vor 49 800 Zuschauern sorgte Neuzugang Bas Dost in der 57. Minute für den Ausgleich, ehe Gonçalo Paciência (86.) den zweiten Sieg der Hessen perfekt machte. Die Gäste waren durch Rouwen Hennings (34.) in Führung gegangen.

Ante Rebic wechselt zum italienischen Fußball-Topclub AC Mailand.

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ante Rebic verlässt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und wechselt zum italienischen Topclub AC Mailand.

Der 25 Jahre alte Stürmer stand am Sonntag auf eigenen Wunsch beim 2:1 (0:1)-Sieg der Hessen gegen Fortuna Düsseldorf nicht mehr im Kader und flog am Sonntagabend nach Mailand. Im Gegenzug kommt der Portugiese André Silva vom AC Mailand zu den Hessen, wie Sportvorstand Fredi Bobic bestätigt. Es soll ein Leihgeschäft über zwei Jahre sein.

Leclerc gewinnt Formel-1-Klassiker in Belgien - Vettel Vierter

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Belgien den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere gefeiert.

Einen Tag nach dem tragischen Unfalltod des französischen Nachwuchsfahrers Anthoine Hubert setzte sich der 21 Jahre alte Monegasse am Sonntag in Spa-Francorchamps durch. Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien landete vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland auf dem zweiten Rang. Sebastian Vettel musste sich im zweiten Ferrari mit dem vierten Platz zufriedengeben. Der 32-Jährige verlor in der WM-Gesamtwertung auf Spitzenreiter Hamilton weitere Punkte und bleibt nach dem 13. Saisonlauf nur Vierter.

Deutsche Basketballer verlieren zum WM-Start gegen Frankreich

SHENZHEN (dpa) - Die deutschen Basketballer haben zum Start der WM in China gegen Mitfavorit Frankreich eine Niederlage kassiert.

Vor den Augen von Dirk Nowitzki auf der Ehrentribüne verlor das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Sonntag in Shenzhen mit 74:78 (20:36) und steht in der Vorrunde direkt mächtig unter Druck. Bester deutscher Werfer war Johannes Voigtmann mit 25 Punkten, bei den defensivstarken Franzosen kam Evan Fournier auf 26 Zähler. Um sicher die Zwischenrunde zu erreichen, braucht das deutsche Team nun zwei Siege gegen die Außenseiter Dominikanische Republik und Jordanien.

Bremen schafft ersten Bundesliga-Saisonsieg: 3:2 gegen Augsburg

BREMEN (dpa) - Werder Bremen hat den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga geschafft.

Die zuvor punktlose Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich am Sonntag gegen den FC Augsburg mit 3:2 (2:1) durch. Vor 40 041 Zuschauern erzielten der zweifache Torschützen Yuya Osako (6. Minute/67.) und Joshua Sargent (21.) die Treffer für die Bremer. Der Schweizer Ruben Vargas (12./46.) machte es mit seinen Toren zum zweimaligen Ausgleich für den FCA zwischenzeitlich trotz Unterzahl spannend. Der Augsburger Stephan Lichtsteiner hatte in der 34. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen.

DVV-Frauen im EM-Viertelfinale - 3:0 gegen Slowenien

LODZ (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben das EM-Viertelfinale erreicht.

Die bei der Endrunde weiter ungeschlagene Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang am Sonntag im Schnelldurchgang Außenseiter Slowenien mit 3:0 (25:21, 25:15, 25:20). Der EM-Fünfte von 2017 trifft nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel am Mittwoch auf den Gewinner der Partie Polen gegen Spanien.

Gesa Krause gewinnt 2.000 Meter Hindernis beim ISTAF in Weltbestzeit

BERLIN (dpa) - Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause hat ihre Top-Form beim Berliner ISTAF bestätigt und die nächste Bestmarke geknackt.

Drei Tage nach ihrem deutschen Rekord in Zürich über 3000 Meter blieb die 27 Jahre alte Doppel-Europameisterin am Sonntag über 2.000 Meter Hindernis in 5:52,80 Minuten fast zehn Sekunden unter der alten Weltbestmarke.

Slowene Pogacar gewinnt Vuelta-Bergetappe

CORTALS D'ENCAMP (dpa) - Radprofi Tadej Pogacar hat den Berg-Sprint in Andorra gewonnen und damit die neunte Etappe der Vuelta für sich entschieden.

Auf dem 94,4 Kilometer langen Teilstück von Andorra la Vella nach Cortals d'Encamp setzte sich der 20 Jahre alte Slowene gegen den Kolumbianer Nairo Quintana und seinen Landsmann Primoz Roglic durch. Nicolas Edet verlor erwartungsgemäß sein Rotes Trikot des Gesamtführenden, das nun Quintana trägt.

French-Open-Sieger Krawietz/Mies erreichen Viertelfinale in New York

NEW YORK (dpa) - Die beiden French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den US Open das Viertelfinale erreicht.

Das deutsche Tennis-Doppel bezwang am Sonntag in New York Marcelo Arevalo aus El Salvador und den Briten Jonny O'Mara mit 3:6, 6:3, 6:4. Roger Federer deklassierte den Belgier David Goffin mit 6:2, 6:2, 6:0 und ist ebenfalls im Viertelfinale. Das verpasste French-Open-Siegerin Ashleigh Barty. Die australische Nummer zwei der Tennis-Welt verlor gegen Wang Qiang aus China mit 2:6, 4:6. Serena Williams kam durch ein 6:3, 6:4 gegen die Kroatin Petra Martic eine Runde weiter.