Nachrichtenüberblick SPORT 04.08.2023 - 23.00 Uhr

Von: Redaktion (dpa) | 05.08.23

BERLIN: Wiesbaden schockt Hertha - Paderborn nur Remis gegen Aufsteiger

Der Fehlstart von Hertha BSC in der 2. Fußball-Bundesliga ist durch ein Gegentor in der Nachspielzeit perfekt. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai verlor das erste Heimspiel der Saison am 2. Spieltag gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden 0:1 (0:0). Der SC Paderborn ist derweil in seinem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Nach der 0:5-Niederlage zum Auftakt in Fürth musste sich das Team von Trainer Lukas Kwasniok am Freitagabend mit einem 1:1 (0:0) gegen den Aufsteiger begnügen und hängt damit zum Saisonstart im hinteren Tabellenfeld fest.

DFB-Präsident Neuendorf bekräftigt Vertrauen in Voss-Tecklenburg

HANAU: DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem WM-Vorrunden-Aus der deutschen Fußballerinnen noch einmal demonstrativ den Rücken gestärkt. «Ich bin von ihr überzeugt», sagte der 62-Jährige bei einer Veranstaltung des DFB im hessischen Hanau am Freitag. Man müsse sich mal die Berichterstattung nach dem zweiten Platz bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr und rund um Voss-Tecklenburgs Vertragsverlängerung im April anschauen. «Das jetzt alles infrage zu stellen aufgrund eines sicherlich enttäuschenden und in Teilen auch nicht befriedigenden Auftretens der Mannschaft ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg.»

Medien: Yann Sommer vor Wechsel von Bayern zu Inter

MÜNCHEN: Torhüter Yann Sommer steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Bayern München zu Inter Mailand. Der deutsche Fußball-Rekordmeister habe sich mit dem italienischen Traditionsclub auf einen Transfer des 34 Jahre alten Schweizers geeinigt, schrieb die italienische Zeitung «Gazzetto dello Sport» am Freitag. Auch die «Bild» sowie die TV-Sender Sport1 und Sky berichteten von einem baldigen Abschluss des Deals. Die Ablösesumme für den Schweizer Nationalkeeper soll demnach sechs Millionen Euro betragen. Mit der offiziellen Verkündung werde kommende Woche gerechnet.

Djibril Sow wechselt von Frankfurt zum FC Sevilla

FRANKFURT: Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Djibril Sow verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zum Europa-League-Gewinner FC Sevilla. Das gab der hessische Bundesligist am Freitagabend bekannt. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler soll beim spanischen Erstligisten nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2028 erhalten. Die Ablösesumme soll bei zehn Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von bis zu vier Millionen Euro liegen. Sows Vertrag in Frankfurt lief noch bis 30. Juni 2024

Bremer Niklas Schmidt wechselt zum FC Toulouse

BREMEN: Niklas Schmidt wechselt vom SV Werder Bremen zum französischen Erstligisten FC Toulouse. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitagabend mit. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bei 2,5 Millionen Euro liegen. Beide Clubs wollten keine näheren Angaben zu den Wechselmodalitäten machen. «Niklas hat fast sein halbes Leben bei Werder verbracht, hatte schwierige Zeiten zu überstehen und wurde einer der Aufstiegshelden. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste», zitierte Werder Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei den Bremern.

Rad-WM: Sprinterin Hinze holt Gold im 500-Meter-Zeitfahren

GLASGOW: Nach Gold im Teamsprint hat Emma Hinze bei der Rad-WM in Glasgow auch den Titel im 500-Meter-Zeitfahren auf der Bahn gewonnen. Die 25-Jährige fuhr am Freitag in 32,820 Sekunden die schnellste Zeit für die zwei Runden auf dem Holzoval und holte damit schon ihren achten WM-Titel. Teamkollegin Lea Sophie Friedrich (33,134) sicherte sich hinter der Australierin Kristina Clonan Bronze. Pauline Grabosch (33,296) rundete als Fünfte das starke deutsche Ergebnis ab.

Korpatsch im Halbfinale von Tennis-Turnier in Prag

PRAG: Tennisspielerin Tamara Korpatsch kämpft beim WTA-Turnier in Prag um den Einzug ins Endspiel. Die 28-Jährige aus Kaltenkirchen setzte sich am Freitag im Viertelfinale mit 7:6 (7:3), 6:1 gegen die an Nummer sechs gesetzte Französin Alizé Cornet durch. Im Halbfinale trifft die Weltranglisten-99. auf die 18-Jährige Linda Noskova aus Tschechien oder auf die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova, die auf der Weltrangliste 17 Plätze besser als die Norddeutsche eingestuft ist.

Ex-Frankfurter Kamada wechselt zu Lazio Rom

ROM: Der bisherige Frankfurter Fußball-Profi Daichi Kamada hat in Italien eine neue sportliche Heimat gefunden. Der 26-jährige Japaner wechselt ablösefrei zum italienischen Erstligisten Lazio Rom, das gab der Hauptstadtclub am Freitagabend bekannt. Sobald die letzten Visa-Angelegenheiten geklärt sind, soll Kamada zum Team stoßen.