Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.19

Florian Silbereisen wird neuer «Traumschiff»-Kapitän Max Prager

BERLIN (dpa) - Showmaster Florian Silbereisen (37) übernimmt das Kommando auf dem ZDF-«Traumschiff» und wird an Weihnachten und Neujahr erstmals zu sehen sein.



Als Kapitän Max Prager tritt er die Nachfolge von Sascha Hehn (64) an, wie das ZDF am Freitag mitteilte. Auf den ersten Fahrten mit Silbereisen am Steuerrad werde das «Traumschiff» die Karibik und Kolumbien ansteuern. Die Dreharbeiten für die beiden neuen Folgen beginnen im Februar. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. «Das «Traumschiff» hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebt und voll hinter der Serie steht. Einen Kapitän, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte», sagte Silbereisen der «Bild»-Zeitung. «Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft», betonte der Moderator und Sänger.

Jäger erschießt Tochter - Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

ETTLINGEN (dpa) - Ein Jäger hat bei Karlsruhe in der eigenen Wohnung seine 19 Jahre alte Tochter erschossen.



Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Das Unglück habe sich am Donnerstagabend bei Jagdvorbereitungen in Ettlingen ereignet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag mit. Der 56 Jahre alte Mann habe gerade die Wohnung verlassen wollen, als sich aus ungeklärter Ursache ein Schuss aus einem Gewehr löste und die junge Frau traf. Sie sei noch schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber wenig später gestorben.

Auf der Suche nach Julen: Retter kommen Brunnenschacht näher

MÁLAGA (dpa) - Bei der seit zwölf Tagen andauernden Suche nach dem in einem tiefen Brunnenschacht in Spanien vermuteten Julen läuft der Countdown.



Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern war am Freitagmittag noch knapp zweieinhalb Meter von der Stelle entfernt, an der sich der Zweijährige befinden soll. Die Männer arbeiteten im andalusischen Totalán seit Donnerstagabend in einem rund 80 Meter tiefen Rettungsschacht unter schwierigsten Bedingungen zumeist liegen oder knieend. Sie waren damit beschäftigt, mit Presslufthämmern und Spitzhacken einen insgesamt vier Meter langen waagerechten Tunnel zu graben.

Verkehrsgerichtstag: Technik soll Zahl tödlicher Lkw-Unfälle senken

GOSLAR (dpa) - Abbiege- und Notbrems-Assistenten sollen die hohe Zahl der Toten bei Lastwagenunfällen in Deutschland deutlich senken.



Der Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) hat sich für solche Systeme der jüngsten Generation in allen neuen Bussen und Lastern ausgesprochen. Der Expertenkongress rief am Freitag in Goslar die Bundesregierung auf, sich für den verbindlichen Einbau der Technik einzusetzen. Die Systeme sollen vor allem Tote bei Abbiege- und Auffahrunfällen verhindern. Jährlich kommen in Deutschland bei Lkw- und Bus-Unfällen rund 900 Menschen ums Leben, etwa 8500 werden schwer verletzt. Der VGT sprach sich unter anderem auch für Alkohol-Wegfahrsperren für bestimmte Promillesünder und Änderungen am neuen Punktekatalog aus.

Mehrfacher Mörder: «Lasermann» nach Schweden ausgeliefert

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Deutsche Behörden haben den wegen Mordes verurteilten sogenannten «Lasermann» zurück in seine Heimat Schweden überstellt.



Wie Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag sagte, ist der Mann am Donnerstag an das skandinavische Land ausgeliefert worden. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor darüber berichtet. Dieses Vorgehen sei mit Schweden vorher so abgestimmt worden, um den Mann in Frankfurt vor Gericht stellen zu können, so die Staatsanwältin. Er hatte in der Bankenstadt 1992 eine Garderobenfrau auf offener Straße erschossen. In Schweden saß er dann seit 1994 wegen Mordes und versuchten Mordes im Gefängnis. Weil er bei seinen Taten ein Gewehr mit Laserzieleinrichtung verwendet hatte, wurde er als «Lasermann» bekannt.

Sofa-Wetter am Wochenende - Dichte Wolken und viele Schauer

OFFENBACH (dpa) - Regen, Schnee und Straßenglätte: Das Winterwetter zeigt sich am Wochenende von seiner ungemütlichen Seite.



Die Sonne wird wegen dichter Bewölkung kaum zu sehen sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach vorhersagte. Am Samstag regnet es, in Vorpommern, der Lausitz sowie im Erzgebirge und im Bayerischen Wald schneit es. Für die Alpen oberhalb von 800 bis 1.000 Metern prognostiziert der DWD kräftigen Schneefall. Die Temperaturen liegen zwischen minus ein und plus acht Grad. Wechselhaftes Wetter mit Schauern beherrscht auch den Sonntag, im höheren Bergland und in Vorpommern schneit es. Die Höchstwerte liegen bei zwei Grad auf Rügen und elf Grad am Oberrhein.