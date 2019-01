Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

Innenminister Pistorius will höhere Geldbußen für reichere Raser

HANNOVER (dpa) - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat sich dafür ausgesprochen, dass Raser mit höherem Einkommen höhere Geldbußen zahlen müssen.



Der SPD-Politiker sagte der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch), er halte dies «für überlegenswert, weil es den wohlhabenden Großverdiener oder den Millionär nicht trifft, wenn er bei gravierenden Tempoüberschreitungen von beispielsweise mehr als 50 Stundenkilometern 240 bis 680 Euro bezahlen muss». Für Auszubildende, Friseure, Arzthelferinnen oder Pfleger seien solche Geldstrafen, «abgesehen vom Fahrverbot, schon schwer zu verdauen». Zu schnelles Fahren gehört zu den häufigsten Verkehrsdelikten in Deutschland.

Gericht schickt Jugendlichen nach Gruppenvergewaltigung ins Gefängnis

WUPPERTAL (dpa) - Nach der Gruppenvergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Velbert am Rand des Ruhrgebiets hat das Wuppertaler Landgericht einen weiteren jugendlichen Vergewaltiger verurteilt.



Der 15-Jährige erhielt am Mittwoch zwei Jahre und neun Monate Jugendstrafe, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Ein zweiter, ebenfalls 15 Jahre alter Angeklagter erhielt wegen Beihilfe zur Vergewaltigung mit 15 Monaten Haft auf Bewährung. Beide hatten sich nach der Tat in ihre Heimat nach Bulgarien abgesetzt und waren dort festgenommen worden. Im Prozess hatten sie Geständnisse abgelegt und dem Opfer damit eine erneute Zeugenaussage vor Gericht erspart.

Letzte Phase der Bergung von Julen erwartet

MÁLAGA (dpa) - Bei der aufwendigen Bergung des vor eineinhalb Wochen in einen Brunnenschacht in Spanien gestürzten Julen hat am Mittwoch die letzte Phase bevorgestanden.



Eigens angeforderte Minenarbeiter warteten im andalusischen Totalán auf ihren Einsatz, um sich in 70 bis 80 Meter Tiefe in einem waagerechten Tunnel zu der Stelle vorzuarbeiten, an der der Zweijährige vermutet wurde. Die Chancen, das Kind lebend zu finden, schwanden immer weiter. Der Beginn der manuellen Grabung war eigentlich bereits am Dienstag geplant gewesen, jedoch waren die Helfer auf neue Probleme bei der Befestigung und Stabilisierung des 80 Meter tiefen Parallelschachts gestoßen.

Einigung im Streit um Frauenparkplatz - Neue Schilder in Eichstätt

MÜNCHEN/EICHSTÄTT (dpa) - Im Streit um Frauenparkplätze im bayerischen Eichstätt hat sich die Stadt mit dem Kläger geeinigt.



Vor dem Verwaltungsgericht München kündigte die Kommune am Mittwoch an, ihre Frauenparkplätze neu zu beschildern. Sie folgte damit der Empfehlung des Gerichts. Die neuen Schilder sollen deutlich zeigen, dass sie lediglich eine Empfehlung sind - also auch Männer ohne Konsequenzen auf Frauenparkplätzen parken dürfen. «Das ist ein Sieg für die Frauenparkplätze in ganz Deutschland», sagte der Verwaltungsdirektor der Stadt Eichstätt, Hans Bittl, im Anschluss. Ein 26-Jähriger fühlte sich von den Frauenparkplätzen diskriminiert.

Statistik: Jeder zweite Mann lebt mit 23 noch im «Hotel Mama»

WIESBADEN (dpa) - Das «Hotel Mama» bleibt für Söhne verlockend.



Wie aus einem Bericht des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervorgeht, wohnen bei Erreichen der Volljährigkeit noch fast alle Männer im Elternhaus. Mit 23 Jahren ist dann immerhin etwa die Hälfte der Männer ausgezogen. Mit Anfang Dreißig lebt aber noch immer gut jeder Neunte bei den Eltern. Zum Vergleich: Bei jungen Frauen hat bereits mit 22 Jahren mehr als der Hälfte das Elternhaus verlassen. Mit 30 Jahren ist dort nur noch jede Siebzehnte anzutreffen. Grundlage des Reports «Lebensituation von Männern» sind Ergebnisse des Mikrozensus 2017. Zuerst hatte die «Bild» (Mittwoch) darüber berichtet.