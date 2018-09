Nachrichtenüberblick Panorama

Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.18

Trump: Bringt euch vor Hurrikan in Sicherheit

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Menschen an der Südostküste der USA aufgerufen, sich vor dem Hurrikan «Florence» in Sicherheit zu bringen.



Der Sturm komme schnell näher und werde bald auf die Küste treffen, sagte Trump in einem Video, das er auf Twitter veröffentlichte. Mit Blick auf den Hurrikan mahnte er: «Geht ihm aus dem Weg. Spielt keine Spielchen mit ihm. Er ist groß.» Zugleich versicherte Trump, die US-Behörden seien gerüstet für das Unwetter. Alle Vorbereitungen seien getroffen. Er rief dazu auf, die gefährdeten Küstengebiete zu verlassen.

EU-Parlament stimmt für Urheberrecht mit Leistungsschutz

STRAßBURG (dpa) - Bei der umstrittenen Reform des EU-Urheberrechts hat sich das Europaparlament auf eine gemeinsame Position inklusive des Leistungsschutzrechts für Presseverleger geeinigt.



Die explizite Einführung von Upload-Filtern bei Plattformen wie YouTube sieht der Vorschlag, der am Mittwoch im Straßburger Parlament eine Mehrheit bekam, nicht vor. «Das war ein gutes Zeichen für unsere Kreativindustrie in Europa», sagte der verantwortliche Berichterstatter Axel Voss (CDU). Die Reform des EU-Urheberrechts soll das Copyright ans digitale Zeitalter anpassen. Zeitungsverlage, Autoren, Plattenfirmen und andere Rechteinhaber sollen fairer für ihre Leistung entlohnt werden. Kritiker sehen die Gefahr von Zensur.

Bericht: Weltweite Zahl der Krebsdiagnosen steigt

GENF (dpa) - Die Zahl neuer Krebsdiagnosen steigt einem Bericht zufolge weltweit.



Im Jahr 2018 werden es demnach schätzungsweise 18,1 Millionen entdeckte Fälle sein. Ursachen seien unter anderem die verbesserten Diagnosemöglichkeiten, das Bevölkerungswachstum und die längere Lebenserwartung der Menschen, teilte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in ihrem neuen Statistik-Report mit. Demnach erhalten weltweit jeder fünfte Mann und jede sechste Frau im Leben eine Krebsdiagnose. Jeder achte Mann und jede elfte Frau sterben an Krebs.

YouTube startet erste Exklusiv-Produktionen aus Deutschland

BERLIN (dpa) - YouTube startet die drei ersten Exklusiv-Produktionen aus Deutschland, die Kunden für das kostenpflichtige Abo-Angebot der Videoplattform gewinnen sollen.



Dabei setzt die Google-Tochter unter anderem auf bekannte YouTuber wie LeFloid und Phil Laude sowie Oldie David Hasselhoff. Die drei seit Mittwoch verfügbaren Serien werden - ähnlich wie andere Exklusiv-Inhalte von YouTube Premium - auch international zu sehen sein.

BGH urteilt am 19. September zur Kündigung wegen Mietschulden

KARLSRUHE (dpa) - Der Rausschmiss von Mietern, die ihre Miete nicht bezahlt haben, beschäftigt seit Mittwoch den Bundesgerichtshof (BGH).



Zentrale Frage ist, ob es geht, dass der Vermieter bei Mietschulden fristlos und gleichzeitig auch noch ordentlich kündigt. Laut Deutschem Mieterbund ist das gängige Praxis, um sicherzustellen, dass der Mieter tatsächlich ausziehen muss. Ihr Urteil wollen die Richter am 19. September verkünden, wie der Senat nach der Verhandlung in Karlsruhe bekanntgab. (Az. VIII ZR 231/17 u.a.)

Urteil: Bewerber darf trotz Unterarm-Tattoo Polizist werden

MÜNSTER (dpa) - Eine große Tätowierung auf dem Unterarm ist kein Grund, einen Bewerber vom Polizeidienst auszuschließen.



Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden und damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus der ersten Instanz bestätigt. Ein Mann aus Mülheim hatte sich 2017 für den Dienst bei der Polizei beworben und war vom Land abgelehnt worden. Er trägt auf der Innenseite des linken Unterarms eine große und auffällige Tätowierung mit einem Löwenkopf. Der Kläger wurde in der Zwischenzeit vereidigt und arbeitet als Polizist.