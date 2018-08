Nachrichtenüberblick Panorama

Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.18

Millionen in EU-Umfrage für Ende der Zeitumstellung

BRÜSSEL (dpa) - Bei einer EU-weiten Umfrage hat sich eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer gegen die Zeitumstellung ausgesprochen.



Die EU-Kommission berät nun, ob das halbjährliche An-der-Uhr-Drehen nach Jahrzehnten tatsächlich abgeschafft werden könnte. Der Druck im Europaparlament wächst. In der Abstimmung waren mehr als 80 Prozent nach vorab durchgesickerten Zahlen für die Abschaffung der Zeitumstellung. Die meisten sind für eine dauerhafte Sommerzeit. Rund 4,6 Millionen Antworten sind bei der Befragung der EU-Kommission eingegangen, davon mehr als 3 Millionen aus Deutschland. Über die Ergebnisse hatte zuerst die «Westfalenpost» berichtet. Die Deutsche Presse-Agentur bekam aus gut unterrichteten Kreisen eine Bestätigung.

Plädoyers im Mordprozess um Messerattacke von Kandel gehalten

LANDAU (dpa) - Der Mordprozess um die bundesweit beachtete Messerattacke auf eine 15-Jährige im pfälzischen Kandel steuert auf sein Ende zu.



Am Mittwoch haben Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage vor dem Landgericht Landau ihre Plädoyers gehalten, wie das Gericht mitteilte. Zudem konnte sich der angeklagte Abdul D., der vermutlich aus Afghanistan stammende Ex-Freund der getöteten Mia, noch einmal selbst äußern. Dazu, zu den Inhalten der Plädoyers und zu konkreten Strafanträgen wollte sich kein Prozessbeteiligter äußern. Das Urteil in dem nicht öffentlichen Prozess soll am 3. September fallen - auch das laut Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Ermordete Sophia L. kann bestattet werden

BAYREUTH (dpa) - Rund zweieinhalb Monate nach ihrem gewaltsamen Tod kann die Studentin Sophia L. nun beigesetzt werden.



Die Bayreuther Staatsanwaltschaft habe den Leichnam am Mittwoch zur Bestattung freigegeben, teilte die Behörde mit. Erst vor kurzem hatten die spanischen Ermittler die Leiche nach Deutschland überführen lassen. Am Dienstag wurde eine weitere rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt. Die 28-Jährige wollte Mitte Juni von ihrem Studienort Leipzig aus in Richtung Nürnberg trampen. Dabei wurde sie laut Ermittlungen von einem Lastwagenfahrer aus Marokko an einer Tankstelle mitgenommen und in Oberfranken umgebracht.

Puerto Rico gibt Zahl der Hurrikan-Toten nach Maria mit 2975 an

WASHINGTON (dpa) - Die Regionalregierung des US-Außengebietes Puerto Rico hat die offizielle Zahl der Todesopfer nach dem Hurrikan «Maria» im vergangenen Jahr von bisher 64 auf 2.975 hochgesetzt.



Gouverneur Ricardo Rosello erteilte den Behörden eine entsprechende Anweisung, nachdem eine Studie der George-Washington-Universität mit der neuen Opferzahl bekannt geworden war. Nach der Untersuchung der Wissenschaftler - die von der Regionalregierung in Puerto Rico mit initiiert worden war - starben in dem US-Außengebiet in den sechs Monaten, nachdem «Maria» auf Land getroffen war, 2975 Menschen, deren Tod in Zusammenhang mit dem Sturm gebracht werden kann.

Anakonda-Alarm beendet: «Ungeheuer von Loch Latum» eingefangen

MEERBUSCH (dpa) - Der erste Versuch schlug noch fehl, beim zweiten zappelte die Würgeschlange in einem Bettbezug: Die Anakonda vom Latumer See bei Düsseldorf ist gefangen.



Reptilien-Fachmann Sebastian Schreiner von der Düsseldorfer Feuerwehr habe die Würgeschlange von einem Boot aus mit einem beherzten Griff erwischt, sagte ein Sprecher der Stadt Meerbusch am Mittwoch. Die Schlange habe sich an einer unzugänglichen Stelle in einem Brombeergebüsch gesonnt, als ihr letztes Stündlein in Freiheit schlug. Ein Fotograf hatte sie dort durch ein starkes Teleobjektiv entdeckt. Seit Donnerstag vergangener Woche hatte das «Ungeheuer von Loch Latum» für Furore gesorgt.

Fotograf Erich Lessing im Alter von 95 Jahren gestorben

WIEN (dpa) - Der österreichische Fotograf Erich Lessing ist tot. Der Fotodokumentarist starb in der Nacht auf Mittwoch, wie die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) in Wien mitteilte.



«Mit Erich Lessing verliert die Welt nicht nur einen herausragenden und vielseitigen Künstler, sondern auch einen außergewöhnlichen Menschen, einen Zeitzeugen und scharfen Beobachter», heißt es in einer Mitteilung der IKG. Lessing fotografierte unter anderem den Ungarn-Aufstand (1956) und wurde mit Bildern zum Wiederaufbau im Kommunismus bekannt. Er arbeitete etwa für die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press und die legendäre Magnum-Agentur.