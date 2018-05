Nachrichtenüberblick Panorama

Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.18

Kind gerettet: «Spiderman» aus Mali soll Franzose werden

PARIS (dpa) - Weil er ein Kleinkind in Paris auf spektakuläre Weise gerettet hat, soll ein junger Zuwanderer aus Mali nun die französische Staatsbürgerschaft bekommen.



Präsident Emmanuel Macron sagte Mamoudou Gassama bei einem Treffen im Élyséepalast, dass er als Anerkennung seiner «heldenhaften Tat» in Kürze eine Aufenthaltserlaubnis bekommen werde. «Ich habe ihn auch eingeladen, einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen», teilte Macron am Montag auf Twitter mit. Der junge Mann war zum Volkshelden avanciert, nachdem er am Samstag ein Kind an einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses gerettet hatte. Videoaufnahmen zeigen den Kletter-Einsatz.

Gewitter toben: Schlammlawinen in den Straßen

BOCHUM/BERLIN (dpa) - Nach schweren Unwettern mit Hagel und Schlammlawinen drohen in Teilen Deutschlands neue Überschwemmungen.



Vor allem am Dienstag müsse mit heftigen Unwettern mit Starkregen und Sturzfluten gerechnet werden, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Doch auch danach bis einschließlich Donnerstag soll das Wetter ungemütlich sein - mit örtlichem Starkregen und Hagel. Vor allem in Ostdeutschland herrscht zudem vielerorts höchste Waldbrandgefahr. Es wird in den kommenden Tagen fast tropisch heiß: Bis zu 33 Grad Celsius werden erwartet. Bereits am Sonntag hinterließen gewaltige Regenfälle in mehreren Regionen große Schäden.

Siebenjähriger in Köln von Müllwagen erfasst und tödlich verletzt

KÖLN (dpa) - Ein Siebenjähriger ist in Köln auf dem Weg zur Schule von einem Müllwagen erfasst und tödlich verletzt worden.



Der Junge sei am Montagmorgen mit seinem Vater auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten fuhr der Vater voraus und überquerte eine Straße, als der hinter ihm nach rechts abbiegende Müllwagen das Kind erfasste. Ein Notarzt, der per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen wurde, konnte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft nur noch den Tod des Jungen feststellen.

«Solo: A Star Wars Story» startet mit 330 000 Besuchern

BADEN-BADEN (dpa) - Der neue «Star Wars»-Ableger «Solo» ist auf Platz eins der deutschen Kinocharts eingestiegen.



Rund 330.000 Besucher sahen den Film von Oscarpreisträger Ron Howard am Startwochenende, wie Media Control am Montag mitteilte. Die Geschichte geht zurück in die Vergangenheit, als Han Solo, gespielt von US-Schauspieler Alden Ehrenreich, noch ein junger Mann war und seinen Weg im Leben suchte. Bei den Besucherzahlen bleibt «Solo: A Star Wars Story» allerdings weit hinter dem ersten Spin-off der Sternenkrieg-Saga zurück: «Rogue One: A Star Wars Story» hatte im Dezember 2016 am Startwochenende in Deutschland mehr als eine Million Besucher angelockt.

Angeklagter in Mordprozess berichtet von sadistischem Spiel mit Blut

KASSEL (dpa) - Im Prozess um einen erstochenen Teenager in Nordhessen hat ein 19-Jähriger seinen Mitangeklagten als «durchgeknallt» bezeichnet und von sadistischen Spielen mit Blut berichtet.



Er selbst habe das Opfer festgehalten, aber nicht zugestochen. Der ebenfalls 19 Jahre alte Mitangeklagte schwieg bei Prozessbeginn am Montag vor der Jugendkammer des Landgerichts Kassel zu der Tat. Bei dem Prozess wird es auch darum gehen, ob er bei einem Schuldspruch in ein Gefängnis oder ein psychiatrisches Krankenhaus muss. Denn er leidet laut Anklage an der Borderline-Krankheit, einer psychischen Störung.

Glatte zwölf Millionen für Prahl und Liefers - kein Rekord

BERLIN (dpa) - Von solchen Zahlen können andere nur träumen: Glatte 12,00 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten den «Tatort»-Krimi «Schlangengrube» mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl ein.



Der Marktanteil betrug 37,8 Prozent. Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Professor Boerne mussten dieses Mal den Mord an einer Nachbarin von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) klären. Eine neue Bestmarke erreichten die populären Ermittler allerdings nicht. Den Rekord verbuchten Liefers und Prahl am 2. April 2017 mit dem Fall «Fangschuss», bei dem 14,56 Millionen Zuschauer gemessen wurden.

Kölner Schauspiel-Intendant Bachmann bestreitet Mobbing-Vorwürfe

KÖLN (dpa) - Der Kölner Schauspiel-Intendant Stefan Bachmann hat Mobbing-Vorwürfe bestritten.



«Warum werden mit viel Aufwand Zerrbilder produziert, die nicht die offene, die kreative, die respektvolle Arbeitsatmosphäre bei uns am Haus wiedergeben?», fragte er am Montag in Köln. «Und auch nicht die Professionalität und die Ernsthaftigkeit, mit denen wir hier auf hohem künstlerischem Niveau Produktionen erarbeiten, die uns und unser Publikum freuen und begeistern?» Die Mobbing-Vorwürfe werden im aktuellen «Spiegel» von ehemaligen und aktuellen Ensemble-Mitgliedern erhoben.

«Parke richtig» - Falschparker müssen mit Folgen rechnen

BERLIN (dpa) - Gelbe Karten, Sprühsahne und Online-Pranger: Falschparker in Deutschland müssen in dieser Woche mit besonderen Reaktionen anderer Verkehrsteilnehmer rechnen.



Der Verkehrsclub VCD und die Initiative Clevere Städte haben zu einer bundesweiten Aktionswoche aufgerufen. Sie wollen auf Gefahren hinweisen, die durch zugeparkte Kreuzungen und Radspuren entstehen. Die Liste der vorgeschlagenen Aktionen reicht vom Gespräch mit Falschparkern über die Markierung der Seitenspiegel mit Luftballons bis hin zur Anzeige. Menschen könnten auch gemeinsam anpacken und das Auto aus dem Weg tragen, hieß es. Für Autobesitzer unangenehm dürfte die Idee sein, die Fahrbahnmarkierung mit Sprühsahne auf dem Auto nachzuzeichnen.

Brandursache im Europa-Park unklar - zweistelliger Millionenschaden

RUST (dpa) - Nach dem Großbrand im Europa-Park Rust am Wochenende suchen Kriminaltechniker und Sachverständige des Landeskriminalamts noch immer nach der Ursache.



Genauere Erkenntnisse dazu oder gar Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ermittelt werde weiter in alle Richtungen. Die Untersuchungen könnten einige Zeit dauern. Der entstandene Millionenschaden bewege sich im zweistelligen Millionenbereich, präzisierte ein Sprecher der Geschäftsleitung von Deutschlands größtem Freizeitpark.