Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.19

Deutschland verpasst Bronze bei der Handball-WM

HERNING (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat am Sonntag im dänischen Herning bei der Weltmeisterschaft das Spiel um den dritten Platz mit 25:26 (13:9) gegen Frankreich verloren.

Der vierte Platz ist für die DHB-Auswahl dennoch der größte Erfolg seit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Dänemark und Norwegen bestreiten das Finale.

Ski-Ass Ferstl gewinnt als erster Deutscher Super-G von Kitzbühel

KITZBÜHEL (dpa) - Josef Ferstl hat Ski-Geschichte geschrieben und als erster Deutscher den Super-G auf der Streif in Kitzbühel gewonnen.

Der 30-Jährige verwies am Sonntag mit einer famosen Leistung Johan Clarey aus Frankreich (+0,08 Sekunden) und den Südtiroler Dominik Paris (+0,10) auf die weiteren Plätze. «Unfassbar, was soll ich da sagen?!», meinte der überwältigte Sieger und sagte zur Wartezeit bis zum Ende: «Heilige Scheiße, war ich aufgeregt.»

Hannover 96 trennt sich von Trainer André Breitenreiter

HANNOVER (dpa) - Hannover 96 hat sich von seinem Trainer André Breitenreiter getrennt.

Das teilte der Tabellen-Vorletzte der Fußball- Bundesliga am Sonntag einen Tag nach der 1:5-Niederlage bei Borussia Dortmund mit. Breitenreiter ist nach Tayfun Korkut (VfB Stuttgart) und Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen) der dritte Trainer, der in der laufenden Bundesliga-Saison gehen musste. Einen möglichen Nachfolger gab der Club nicht bekannt, dies solle «so zeitnah wie möglich geregelt werden».

Djokovic mit Sieg über Nadal nun Rekordchampion bei Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat mit einem Finalsieg über Rafael Nadal zum siebten Mal die Australian Open gewonnen und ist damit alleiniger Rekordsieger des Turniers.

Der 31 Jahre alte Serbe bezwang den Spanier am Sonntag in Melbourne klar mit 6:3, 6:2, 6:3. Für seinen insgesamt 15. Grand-Slam-Titel erhielt Djokovic umgerechnet knapp 2,6 Millionen Euro Preisgeld. Rekordgewinner bei Grand Slams ist der Schweizer Roger Federer mit 20 Titeln.

Rodler Felix Loch gewinnt sechstes WM-Gold

WINTERBERG (dpa) - Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat im Einzelrennen erneut den Weltmeister-Titel gewonnen.

Der 29 Jahre alte Berchtesgadener holte am Sonntag in Winterberg mit 0,10 Sekunden Vorsprung vor dem Zweiten Reinhard Egger (Österreich) und Semen Pawlitschenko (Russland) seinen insgesamt sechsten WM-Titel. Für Loch, der tags zuvor Silber im Sprint gewonnen hatte, war es der erste Sieg in diesem Winter überhaupt.

Biathlon: Dahlmeier holt 20. Weltcupsieg - Hinz Dritte in Antholz

ANTHOLZ (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat beim Biathlon-Weltcup in Antholz ihren 20. Weltcupsieg gefeiert und kommt sechs Wochen vor der Weltmeisterschaft immer besser in Form.

Die 25-Jährige setzte sich am Sonntag im abschließenden Massenstart vor der Tschechin Marketa Davidova und ihrer Teamkollegin Vanessa Hinz durch und stand damit zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder ganz oben auf dem Podium.

Biathlon-Olympiasieger Peiffer wird Dritter im Massenstart

ANTHOLZ (dpa) - Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer ist beim Weltcup in Antholz im Massenstart als Dritter auf das Podest gelaufen.

Der fehlerfrei schießende 31-Jährige musste sich am Sonntag nur dem Franzosen Quentin Fillon Maillet (ohne Fehler) und Weltcup- Spitzenreiter Johannes Thingnes Bö (2) geschlagen geben. Der Norweger Bö verpasste in der Südtirol-Arena damit den Sieg-Hattrick nach seinen Erfolgen in Sprint und Verfolgung. Peiffer lag 24,6 Sekunden hinter dem Sieger und 10,3 Sekunden hinter Bö.

Weidle rast bei Heim-Abfahrt in Garmisch als Dritte aufs Podium

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Kira Weidle hat beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen den dritten Platz belegt und kann mit viel Selbstvertrauen zur WM nach Are reisen.

In der Abfahrt musste sich die 22 Jahre alte Skirennfahrerin am Sonntag nur Siegerin Stephanie Venier aus Österreich und der italienischen Olympiasiegerin Sofia Goggia geschlagen geben. Weidle bejubelte ihr zweites Podestresultat im Weltcup.

Francesco Friedrich gewinnt auch Viererbob-Weltcup in St. Moritz

ST. MORITZ (dpa) - Nach dem Zweierbob-Rennen hat Francesco Friedrich in St. Moritz auch den Viererbob-Weltcup gewonnen.

Mit seiner Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Alexander Schüller setzte er sich am Sonntag auf der legendären Natureisbahn mit zwei Startbestzeiten und Streckenbestzeit in 1:05,02 Minuten souverän durch. Mit erstaunlichen 0,51 Sekunden Vorsprung verwies er Johannes Lochner auf Rang zwei. Dritter wurde der Lette Oskars Kibermanis.

Skispringerin Althaus verliert Weltcup-Führung an Norwegerin Lundby

RASNOV (dpa) - Skispringerin Katharina Althaus hat das Gelbe Trikot der Gesamtführenden an ihre Rivalin Maren Lundby verloren.

Die Norwegerin gewann an diesem Wochenende beide Wettbewerbe im rumänischen Rasnov und zog damit an Althaus, die nach Rang zwei am Samstag diesmal Fünfte wurde, vorbei. Den DSV-Frauen gelang dafür einmal mehr ein starkes Teamergebnis: Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt wurde nach Sprüngen auf 94 und 94 Meter Zweite, Juliane Seyfarth (95 und 90 Meter) komplettierte das Podest.

Kaymer beendet Golf-Turnier in Dubai als 24. - DeChambeau gewinnt

DUBAI (dpa) - Martin Kaymer hat die Dubai Desert Classic auf dem geteilten 24. Rang beendet.

Deutschland bester Golfer spielte am Sonntag eine starke 67er-Finalrunde und lag mit insgesamt 277 Schlägen zum Abschluss des mit 3,25 Millionen US-Dollar dotierten Turniers der European Tour 13 Schläge hinter dem Sieger Bryson DeChambeau. Der Weltranglisten-Fünfte aus den USA stellte im Emirates Golf Club mit 264 Schlägen einen Turnierrekord auf und gewann souverän vor dem Engländer Matt Wallace (271).

Club an der Alster Hamburg deutscher Hallenhockey-Meister der Herren

MÜLHEIM/RUHR (dpa) - Die Herren vom Club an der Alster Hamburg sind zum dritten Mal deutscher Hallenhockey-Meister. Im Endspiel der 58. Endrunde in Mülheim/Ruhr setzten sich die Norddeutschen am Sonntag am Ende sicher 6:4 (4:3) gegen den TSV Mannheim durch. Vorjahresmeister Uhlenhorster HC Hamburg war im Halbfinale an den Mannheimern gescheitert. Bei den Damen hatte zuvor der Düsseldorfer HC durch ein 2:1 (5:5, 3:4) im Penalty-Schießen gegen Titelverteidiger Club an der Alster seinen zweiten Hallen-Meistertitel gewonnen.