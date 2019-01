Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.19

Peiffer läuft in Biathlon-Verfolgung auf Platz sechs - Bö siegt

ANTHOLZ (dpa) - Biathlet Arnd Peiffer ist in der Weltcup-Verfolgung in Antholz als bester Deutscher auf Platz sechs gelaufen.



Der Sprint-Neunte leistete sich am Samstag zwei Strafrunden und hatte am Ende 56,7 Sekunden Rückstand auf den erneut überragenden Johannes Thingnes Bö. Der bereits im Sprint erfolgreiche Norweger konnte sich sogar drei Fehler leisten und ließ der Konkurrenz dennoch keine Chance. Bö hatte nach 12,5 Kilometern 34,8 Sekunden Vorsprung auf den mit einem Fehler belasteten Franzosen Antonin Guigonnat. Dritter wurde nach zwei Strafrunden dessen Landsmann Quentin Fillon Maillet (+ 40,6 Sekunden).

Ausnahme-Rodlerin Geisenberger holt zweites WM-Gold

WINTERBERG (dpa) - Rodlerin Natalie Geisenberger hat ihre starke Saison mit dem Gewinn ihres zweiten Weltmeister-Titels im Einzel-Rennen gekrönt.



Die Olympiasiegerin bewies im nach-olympischen Winter ihre Ausnahmestellung auf der Bahn in Winterberg und siegte mit fast einer halben Sekunde Vorsprung auf Julia Taubitz (+0,425 Sekunden), die sich ihre zweite Silbermedaille in Folge sicherte. Bronze ging an die US-Amerikanerin Emily Sweeney (+0,513).

Dortmund festigt Tabellenspitze - Leverkusen siegt mit Bosz

BERLIN (dpa) - Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gefestigt.



Der BVB gewann am Samstag locker mit 5:1 (1:0) gegen Hannover 96 und baute seinen Vorsprung auf den am Sonntag spielenden Verfolger FC Bayern auf neun Punkte aus. Borussia Mönchengladbach fuhr gegen den FC Augsburg ein mühsames 2:0 (0:0) ein und ist vorerst Tabellenzweiter. Bayer Leverkusen gelang durch das 3:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg der erste Sieg unter Trainer Peter Bosz. Die TSG Hoffenheim beendete mit einem 4:2 (1:1) beim SC Freiburg eine Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Sieg. Für Schlusslicht 1. FC Nürnberg wird die Lage nach dem 1:2 (1:1) beim FSV Mainz 05 immer bedrohlicher.

Noch keine Entscheidung über Zukunft von 96-Trainer Breitenreiter

DORTMUND (dpa) - Die Zukunft von Trainer André Breitenreiter beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 ist weiter ungeklärt.



«Wir werden das jetzt erst einmal intern besprechen. Sie können nicht erwarten, dass wir heute Klarheit schaffen. Das ist nicht möglich», sagte Hannovers Manager Horst Heldt am Samstag nach der 1:5-Niederlage beim Tabellenführer Borussia Dortmund. Zunächst will der 49 Jahre alte Manager sich mit Clubchef Martin Kind und den Vereinsgremien austauschen. «Wir werden Klarheit schaffen, wenn wir Klarheit gefunden haben. Und dann werden wir es verkünden.»

Schwedens Handballer nach Sieg gegen Kroatien WM-Fünfte

HERNING (dpa) - Der EM-Zweite Schweden hat die Handball-Weltmeisterschaft auf Rang fünf beendet.



Die Skandinavier gewannen das Platzierungsspiel gegen Kroatien am Samstag in Herning mit 34:28 (16:13). Bester Werfer beim Sieger war Niclas Ekberg vom deutschen Rekordmeister THW Kiel mit sechs Toren. Zuvor hatte sich Europameister Spanien mit einem 36:31 (17:18) gegen Ägypten den siebten Rang und damit einen Platz in einem von drei Olympia-Qualifikationsturnieren gesichert.

Einsatz von Handballer Weinhold im Spiel um WM-Bronze offen

HERNING (dpa) - Teammanager Oliver Roggisch hat einen Einsatz von Handball-Nationalspieler Steffen Weinhold im Spiel um WM-Bronze am Sonntag (14.30 Uhr/ZDF) gegen Frankreich offen gelassen.



«Bei Steffen ist es nach wie vor so, dass er trainieren könnte und im Notfall auch spielen könnte», sagte Roggisch am Samstag im dänischen Herning. «Aber man sollte dann auch nicht zu viel riskieren, dafür haben wir auch genügend Alternativen.» Der Rückraumspieler hat schon seit einiger Zeit eine Zerrung und war im Halbfinale gegen Norwegen (25:31) nur wenige Minuten zum Einsatz gekommen.

Hallenhockey-DM: Zwei Hamburger Teams im Finale - UHC gescheitert +

MÜLHEIM/RUHR (dpa) - Titelverteidiger Club an der Alster Hamburg und der Düsseldorfer HC bestreiten am Sonntag (11.30 Uhr) das Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft der Damen.



Bei den Herren verpasste hingegen Vorjahressieger Uhlenhorster HC Hamburg durch eine 2:3-Niederlage im Penalty-Schießen gegen den TSV Mannheim die erneute Final-Teilnahme. Dadurch stehen sich am Sonntag um 14.30 Uhr im Kampf um den Titel die Mannheimer und der Club an der Alster gegenüber.