Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.18

Mit Debütant Schulz gegen Peru - Auch ter Stegen und Brandt starten

SINSHEIM (dpa) - Lokalmatador Nico Schulz wird im Test-Länderspiel gegen Peru am Sonntagabend in Sinsheim sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern.



Der Hoffenheimer werde auf der linken Abwehrseite beginnen, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Samstag vor dem Abschlusstraining in der Rhein-Neckar-Arena. In der Startelf wird es im Vergleich zum 0:0 gegen Weltmeister Frankreich weitere Veränderungen geben. Im Tor wird Marc-André ter Stegen stehen. Auch der Leverkusener Julian Brandt darf beginnen. Im Abwehrzentrum muss Löw ebenfalls eine Umstellung vornehmen. Mats Hummels soll wegen Achillessehnenproblemen am Sonntag pausieren.

Deutsche Basketballer nach zweiter Niederlage Vierter beim Supercup

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Basketballer haben auch ihr zweites Spiel beim Supercup verloren und das Vorbereitungsturnier in Hamburg auf dem vierten und letzten Platz beendet.



Einen Tag nach der Halbfinal-Niederlage gegen die Türkei musste sich die Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl im Spiel um den dritten Rang am Samstag Italien mit 62:71 (34:36) geschlagen geben. Vor 3289 Zuschauern in der ausverkauften Arena war NBA-Profi Dennis Schröder mit 21 Punkten bester deutscher Werfer. Der 24-Jährige von den Oklahoma City Thunder hatte bereits am Freitag mit 32 Zählern und 14 Assists geglänzt.

Flensburg gewinnt Handball-Derby gegen THW Kiel 26:25

FLENSBURG/KIEL (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das 98. Schleswig-Holstein-Derby gegen den THW Kiel gewonnen.



Der aktuelle Meister setzte sich am Samstag gegen den Rekordchampion knapp mit 26:25 (15:13) durch und steht mit 8:0 Punkten an der Bundesligaspitze. Hampus Wanne und Holger Glandorf erzielten beim 35. SG-Sieg je fünf Treffer für Flensburg, Hendrik Pekeler und Niclas Ekberg kamen auf je sechs Tore für Kiel.

Brite Yates holt Führung bei Vuelta zurück - Buchmann weiter Zehnter

NAVA (dpa) - Der britische Radprofi Simon Yates hat die Führung bei der 73. Spanien-Rundfahrt nach zwei Tagen eindrucksvoll zurückerobert.



Bei der Bergankunft der schweren 14. Vuelta-Etappe feierte der 26 Jahre alte Fahrer des Teams Mitchelton-Scott am Samstag den Tagessieg. Der Gesamt-Führende Jesus Herrada aus Spanien kam nach 171 Kilometern von Cistierna nach Nava mit deutlichem Rückstand ins Ziel und verlor damit das Rote Trikot, das er am Donnerstag überraschend übernommen hatte, wieder an Yates. Dessen Führung im Klassement auf Valverde beträgt 20 Sekunden, der Kolumbianer Nairo Quintana liegt als Dritter weitere fünf Sekunden zurück. Emanuel Buchmann aus Ravensburg kam mit 53 Sekunden auf den zwölften Platz der Etappe. Der 25 Jahre alte Fahrer der deutschen Bora-hansgrohe-Mannschaft ist weiterhin Zehnter der Gesamtwertung.

Continental Cup: Team Amerika nach dem ersten Tag vor Europa

OSTRAVA (dpa) - Titelverteidiger Europa liegt beim Continental Cup der Leichtathleten im tschechischen Ostrava zur Halbzeit auf dem zweiten Platz.



Nach 19 von 38 Entscheidungen führte die Mannschaft Amerikas (Nord, Mittel, Süd) mit 135 Punkten vor Europa (123), Asien-Pazifik (89) und dem Team aus Afrika (74). Von den acht deutschen Athleten waren am Samstag vier Frauen am Start. Für die beste Platzierung sorgte zum Auftakt Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz als Dritte. Dafür kassierte die EM-Zweite aus Wattenscheid 10.000 US-Dollar (8.600 Euro). 3.000-Meter-Läuferin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) wurde Vierte, die EM-Zweite im Dreisprung Kristin Gierisch (Chemnitz) Sechste.

Radprofi Kittel beendet seine Saison

BERLIN (dpa) - Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Radprofi Marcel Kittel aus Erfurt hat seine missglückte Saison vorzeitig beendet.



Er habe sich in Berlin durchchecken lassen, teilte der 30-Jährige am Samstag mit. «Die Ursachen für mein mieses Gefühl auf dem Rad sind leider nicht so einfach zu benennen. Es ist zum Glück nicht irgendein Virus im Spiel, aber es ist klar, dass mein Körper im Moment einfach Ruhe braucht.» Kittel hatte zuletzt seine Teilnahme an der Tour of Britain abgesagt. Bei der Deutschland Tour musste er nach der ersten Etappe aussteigen, weil er sich nicht gut gefühlt hatte. Der Fahrer des Teams Katusha-Alpecin konnte diese Saison nur zwei Siege im März feiern. Die Tour de France musste der Top-Sprinter wegen Zeitüberschreitung verlassen.