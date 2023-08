Nachrichten zum Thema Seefahrt am Sonntag

Mindestens acht Tote nach Bootsunglück in Bangladesch

DHAKA: Bei einem Bootsunglück in Bangladesch sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sei in einem Fluss im Distrikt Munshiganj nahe der Hauptstadt Dhaka in Zentral-Bangladesch nach einem Zusammenstoß mit einem Frachtschiff gekentert, teilten die Polizei und Rettungskräfte mit. Mindestens fünf weitere Menschen waren nach Angaben von Überlebenden noch vermisst, hieß es weiter. Insgesamt 34 Passagiere seien bei dem Unfall am Samstag gerettet worden.

Im südasiatischen Bangladesch mit seinen vielen Flussläufen kommt es immer wieder zu solchen Todesfällen durch sinkende Boote. Experten machen dafür mangelnde Sicherheit und laxe Regel-Kontrollen verantwortlich.